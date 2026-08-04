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04.08.2026. u 20:30

Prepoznajemo li kada se nečiji vjerski žar pretvara u požar ili ga prešućujemo dok ne bude prekasno?

Dva su svetogrđa obilježila ovo ljeto. U Međugorju je zapaljen vanjski oltar crkve svetog Jakova, a po Brdu ukazanja osvanuli su uvredljivi natpisi. Poljaku osumnjičenom za ta djela Sud BiH odredio je mjesec dana pritvora. U Rijeci, na Podvežici, netko je zelenim sprejem na vratima župne crkve nacrtao obrnuti pentagram i broj 666. Župljanin koji je objavio fotografije počeo je Kristovim riječima: "Oprostite im jer ne znaju što čine", a onda dodao: "Što ako ipak znaju?"

To je pitanje koje valja izdržati do kraja jer dva spomenuta svetogrđa ne govore istim jezikom. Nepoznati riječki počinitelj možda doista ne zna: posegnuo je za gotovim, tinejdžerski buntovnim znakovljem zla. Onaj u Međugorju znao je, čini se, i previše. Mediji pišu da je prije devet godina pješice hodočastio u Međugorje, o tom putu objavio knjigu, snimio film i javno svjedočio vjeru kao katolički misionar. Devet godina poslije kamera ga snima kako pali oltar. Njegove poruke nisu ateističke: citirao je Izaiju i Jeremiju, proroke rušitelje idola i ispisao "Samo Isus". Na Gospin kip stavio je natpis "Đavao u suknji", jer takve riječi ne ispisuje odsutnost vjere, već njezin ranjeni i izopačeni ostatak. Tko pali oltar, i dalje vjeruje da oltar nešto znači.

Ključne riječi
Katolička crkva Rijeka vandalizam Kršćanstvo Međugorje

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