Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Sport je vraćen sportašima – ne otkrije li se naknadno da je i Varvodić proizvod politike...

02.08.2026. u 19:39

Josip Varvodić pobijedio je sportski. Tako mora i vladati, svjestan da će mu udruženi protivnici tražiti dlaku u jajetu.

Što je veći događaj u izboru Matešina nasljednika na čelu Olimpijskog odbora: poraz dvostrukog kandidata za predsjednika Republike ili pobjeda političkog autsajdera? Politika je, može se pretpostaviti, u svemu imala prste, ali nije se miješala grubo kao kad je na čelo Olimpijskog odbora postavljala Antuna Vrdoljaka ili kad je više od 20 godina trpjela Zlatka Matešu. Jedan i drugi ubrajali su se u velikane HDZ-a, Vrdoljak je bio prvi do Tuđmana dok se nije ukinulo mjesto potpredsjednika Republike, da ne izaziva bratoubilački rat među potencijalnim predsjednicima, a Mateša posljednji Tuđmanov predsjednik Vlade, i u nekoj mjeri izvršitelj njegova testamenta, uz Vlatka Pavletića, koji se časno povukao iz javnog i političkog života pošto je uredno obavio primopredaju vlasti.

Ključne riječi
HOO Hrvatski olimpijski odbor Dragan Primorac Josip Varvodić

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Pogled na Trg bana Josipa Jelačića iz hotela Dubrovnik
Premium sadržaj
36
IVAN HRSTIĆ

Podzemni kontejner za smeće na Jelačićevom trgu je Zločin - trebamo sustav kao u Tokiju

Naravno da Zagreb treba imati podzemne spremnike! Ali samo tamo gdje im je logično mjesto. Ne na povijesnim trgovima. Da, Zagreb možda nije nakrcan poviješću poput Splita ili Firence, no to ne znači da je nema i da ga imamo pravo omalovažavati! Sigurno nećete pristati na podzemne spremnike na Peristilu, zar ne? Isto tako su se građani Firence pobunili poput podzemnih spremnika na povijesnim trgovima, tako da su nacionalni konzervatori intervenirali te potpuno zaustavili i zabranili projekt

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!