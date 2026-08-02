Sport je vraćen sportašima – ne otkrije li se naknadno da je i Varvodić proizvod politike...

Što je veći događaj u izboru Matešina nasljednika na čelu Olimpijskog odbora: poraz dvostrukog kandidata za predsjednika Republike ili pobjeda političkog autsajdera? Politika je, može se pretpostaviti, u svemu imala prste, ali nije se miješala grubo kao kad je na čelo Olimpijskog odbora postavljala Antuna Vrdoljaka ili kad je više od 20 godina trpjela Zlatka Matešu. Jedan i drugi ubrajali su se u velikane HDZ-a, Vrdoljak je bio prvi do Tuđmana dok se nije ukinulo mjesto potpredsjednika Republike, da ne izaziva bratoubilački rat među potencijalnim predsjednicima, a Mateša posljednji Tuđmanov predsjednik Vlade, i u nekoj mjeri izvršitelj njegova testamenta, uz Vlatka Pavletića, koji se časno povukao iz javnog i političkog života pošto je uredno obavio primopredaju vlasti.
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