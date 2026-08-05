Ovako je izgledala povijesna naslovnica Večernjeg lista nakon oslobođenja Knina

Na današnji dan, kada Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Vojno-redarstvene operacije Oluja, prisjećamo se jedne od najpoznatijih naslovnica u povijesti Večernjeg lista. Izdanje od 6. kolovoza 1995. ostalo je trajno zabilježeno kao svjedočanstvo trenutka kada je oslobođen Knin, čime je slomljena velikosrpska okupacija velikog dijela hrvatskog teritorija.

Naslovnicom dominira poruka "Knin oslobođen", a ispod nje nalazi se fotografija hrvatskog branitelja koji s puškom u jednoj ruci i registarskom pločicom vozila tzv. SAO Krajine u drugoj stoji na ulicama oslobođenog Knina. Taj prizor postao je jedan od simbola pobjede Hrvatske vojske u Domovinskom ratu. Godinama se nije znalo tko je vojnik sa slavne naslovnice. Njegov identitet bio je nepoznat sve dok ga, gotovo tri desetljeća kasnije, nije otkrila naša novinarka Renata Rašović, koja je pronašla branitelja i razgovarala s njim o okolnostima nastanka fotografije.

Ispostavilo se da je riječ o Josipu Sluganu, pripadniku 4. gardijske brigade "Pauci" iz Kaštel Lukšića. Prisjećajući se tog dana, Slugan je ispričao kako je 5. kolovoza 1995., oko 13 sati, zajedno s kolegom ulazio u oslobođeni Knin. Na putu prema središtu grada pronašao je registarsku pločicu otpalu s vozila odbjeglih snaga tzv. SAO Krajine i ponio je sa sobom. Ubrzo ga je uočio Večernjakov fotoreporter Josip Bistrović, koji ga je zamolio da zastane na trenutak.

– "Može li fotografija? Može. Okreni se prema gradu..." – prisjetio se Slugan njihovog kratkog razgovora. Fotografiranje je trajalo svega nekoliko trenutaka, nakon čega su obojica nastavili svojim putem, ne sluteći da će upravo taj kadar postati jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatske pobjede.

Ni sam Bistrović, prvi Večernjakov fotoreporter koji je s hrvatskim vojnicima ušao u oslobođeni Knin, nije mogao zaboraviti osjećaje toga dana. Kasnije je govorio kako ga je obuzeo neopisiv osjećaj sreće i ponosa, osjećaj koji, kako je rekao, nikada prije nije doživio. Danas, 31 godinu poslije, fotografija Josipa Slugana ostaje simbol pobjede, hrabrosti i završetka jednog od najtežih razdoblja u novijoj hrvatskoj povijesti.

Cijeli razgovor sa Josipom Sluganom možete pročitati OVDJE .