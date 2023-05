Snažno nevrijeme na istoku Hrvatske: Apokaliptične scene iz Belog Manastira, voda preplavila ulice

Snažno nevrijeme pogodilo je područje Belog Manastira, a bujice vode slijevaju se niz ulice nakon jake kiše koja je pala. Osim kiše, padala je i tuča.

Radio Baranja objavilo je apokaliptični video iz Karanačke ulice u Belom Manastiru. Nevrijeme je započelo u mjestu Kneževo koje se nalazi 10-ak kilometara od Belog Manastira nad kojim se nadvio crni oblak.

- Grmilo je, sijevalo, padala kiša, tuča - rekli su nam kolege s Radio Baranje. Meteoalarm je za danas izdao žuto upozorenje za osječku regiju te su najavili lokalne pljuskove s grmljavinom. Žuti alarm izdan je i za karlovačku, riječku i kninsku regiju te Kvarner i Kvarnerić kao i srednju Dalmaciju. Nevrijeme je moguće i sutra u Slavoniji za koju je izdan žuti meteoalarm.

Pogledajte snimku čitatelja iz Belog Manastira:

U osječkom Centru 112 izvijestili su da su zaprimili dojave o vatrogasnim intervencijama na području Donjeg Miholjca, Belog Manastira i Valpova, a uglavnom se radilo o ispumpavanju vode iz podruma i garažnih prostora, dijelovima stambenih objekata, koji se nalaze na nižim razinama te čišćenju začepljene kanalske mreže.

Zbog nakupljene vode na kolniku, uslijed jake kiše, zatvorena je državna cesta D-517 ispod podvožnjaka na ulazu u Beli Manastir, a o svemu su obaviještene Hrvatske ceste. Za sada nema dojava o većim štetama, ističu u centru 112.

Sutra će na Jadranu biti pretežno sunčano i uglavnom suho. U unutrašnjosti promjenljivo oblačno mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu umjerena, prijepodne podno Velebita i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 21, a najviša od 19 do 24, na Jadranu između 25 i 28 °C, najavljuje DHMZ.