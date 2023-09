VIDEO Pogledajte kako je izgledao susret koji prati cijeli svijet: Kim i Putin srdačno se grlili

Ukrajina je rano u srijedu izvela raketni napad na lučki grad Sevastopolj na Krimu, na koji je odgovorila ruska protuzračna obrana, objavio je proruski guverner te regije. Mikhail Razvozhayev je na društvenoj mreži Telegramu rekao da je napad izazvao požar na "meti koja nije civilna", no pojedinosti nije naveo. Nekoliko informativnih kanala na Telegramu izvijestilo je da gori brodogradilište u kojem se grade i popravljaju brodovi ruske crnomorske flote. Službeni Kijev zasad se nije oglasio.

Tijek događaja:

9:14 - Vladimir Putin i Kim Jong Un započeli su razgovore licem u lice, javljaju ruske novinske agencije. Tass je citirao glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova koji je rekao da će njih dvoje razmijeniti mišljenja o "relevantnim sigurnosnim pitanjima".

Upitan o dugogodišnjim sankcijama UN-a Sjevernoj Koreji, Peskov je rekao: "Rusija zadržava svoju poziciju u Ujedinjenim narodima, u Vijeću sigurnosti, ali to ne može i neće spriječiti daljnji razvoj rusko-sjevernokorejskih odnosa."

9:00 - Ujedinjeno Kraljevstvo pomno prati razgovore Vladimira Putina i Kim Jong Una. Zastupnica Maria Caulfield, parlamentarna državna podtajnica za žene, rekla je za Sky News da postoji "zabrinutost" zbog potencijalne pomoći Sjeverne Koreje Rusiji, ali to pokazuje koliko je Moskva postala "izolirana". "Brzo ćemo pratiti sve odluke ili pokrete koji proizađu iz tog sastanka", rekla je.

"Ono što vidimo su dvije izolirane nacije koje se zapravo mogu osloniti samo na sebe, a to pokazuje da mjere koje smo poduzeli protiv Rusije djeluju".

8:02 - Sjeverna Koreja podržava sve Putinove odluke, rekao je Kim Jong Un ruskom predsjedniku prema ruskim medijima, i uvijek će biti uz Rusiju u borbi protiv imperijalizma. Također je rekao da je Rusija u svetoj borbi za zaštitu svoje sigurnosti, te da se nada da će današnji pregovori podići odnose između njihove dvije zemlje na novu razinu.

Vladimir Putin je navodno rekao Kim Jong Unu da trebaju razgovarati o gospodarskoj suradnji između Rusije i Sjeverne Koreje. Kim je rekao da je "zahvalan" što ruski predsjednik "pridaje toliku pažnju" njegovom posjetu.

7:45 - Službeni pregovori između Putina i Kima započeli su na kozmodromu Vostočni u Amuru, javlja Tass i uključuje članove delegacija iz svake zemlje. Sastanak se održava "u sobi za sastanke na prvom katu inženjerske zgrade tehničkog kompleksa svemirskog raketnog kompleksa Sojuz-2", piše ruska novinska agencija.

Na sastanak s Putinom stigla je i sestra Kim Jong Una.

7:21 - Reuters ima komentar glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, koji je upitan hoće li Kim Jong Un i Vladimir Putin razgovarati o opskrbi oružjem, kao što očekuju zapadni promatrači.

“Kao susjedi, naše zemlje ostvaruju suradnju u osjetljivim područjima koja ne bi smjela postati predmetom javnog otkrivanja i najave. Ali to je sasvim prirodno za susjedne države", kazao je Peskov.

7:14 - Kim Jong Un susreo se s Vladimirom Putinom.

Pozdravili su se na poligonu za lansiranje svemirskih raketa, javlja ruska novinska agencija TASS. Nakon što je Kim stigao limuzinom Putin se rukovao s njim i rekao da mu je "jako drago što ga vidi". Dvojici čelnika bit će omogućen obilazak najmodernije ruske svemirske luke, a potom će sjesti za razgovor, izvijestili su ruski državni mediji.

Sjevernokorejski i ruski čelnici "razgovarat će o svim pitanjima", rekao je Putin odgovarajući na pitanje hoće li vojno-tehnička suradnja biti na dnevnom redu, prenosi ruska novinska agencija RIA. “Razgovarat ćemo o svim problemima, polako. Ima vremena”, rekao je. Više pročitajte OVDJE.

6:23 - Ukrajina je ispalila deset krstarećih projektila na brodogradilište u Sevastopolju, objavilo je rusko ministarstvo obrane u objavi na Telegramu, a dva broda na popravcima su pogođena i oštećena. U napadu su sudjelovala i tri broda bez posade, navodi se.

"Sustavi protuzračne obrane oborili su sedam krstarećih projektila, a patrolni brod Vasily Bykov uništio je sve bespilotne brodove", rečeno je.

5:43 - Dvadeset i četiri osobe su ozlijeđene nakon ukrajinskog raketnog napada na Sevastapoljsko brodogradilište koji je izazvao požar, rekao je guverner luke postavljen od strane Rusije.

Huge explosions as a result of a presumed Ukrainian attack in Sevastopol, the HQ of the Black Sea Fleet in Crimea. Russian authorities say the Sevmorzavod shipyard has been targeted. Ships based in Sevastopol frequently fire missiles at Ukrainian cities. pic.twitter.com/dKgb0CEtLr