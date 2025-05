Snažna eksplozija potresla zgradu u Moskvi: Više mrtvih, najmanje 15 ozlijeđenih

U jugozapadnom dijelu Moskve danas je došlo do snažne eksplozije u stambenoj zgradi u Ulici generala Tjuleneva, nakon koje je izbio veliki požar. Prema prvim, još neslužbenim informacijama, uzrok eksplozije mogao bi biti kvar na plinskoj instalaciji, piše HRT.

Požar je zahvatio deveti kat zgrade, čiji su se dijelovi urušili. Više osoba je poginulo, a najmanje 15 stanara zadobilo je ozljede. Nekoliko stanara ostalo je zatočeno na višim katovima, odakle su kroz prozore pozivali u pomoć, dok su se vatrogasci borili s vatrom i gustim dimom. Hitne službe još uvijek pretražuju ruševine, a službeni podaci o uzroku eksplozije i točnom broju stradalih još uvijek nisu objavljeni.

🚨 Deadly Explosion Rocks Moscow Apartment Block



A powerful explosion tore through a residential building in southwest Moscow on General Tyulenev Street, sparking a massive fire that engulfed multiple apartments on the 9th floor. The blast caused a partial floor collapse between… pic.twitter.com/zuyQki7mUT