Snažan potres pogodio Novi Zeland: Izdano upozorenje zbog tsunamija

Potres magnitude 6,9 pogodio je danas istočnu obalu Novog Zelanda. Epicentar potresa bio je 181 kilometar udaljen od grada Gisbornea.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.9 in off E. Coast of N. Island, N.Z. 44 min ago pic.twitter.com/jryXDRRn9G

Nakon potresa, Nacionalna agencija za upravljanje kriznim situacijama objavila je upozorenje zbog tsunamija.

"U obalnim područjima očekuju se jake i nepredvidljive struje. Klonite se plaža i obale, ne idite u razgledavanje", poručili su.

TSUNAMI WARNING: Strong and unusual currents and unpredictable surges near the shore are expected in other coastal areas. Stay out of the water. Stay off beaches and shore areas. Do not go sightseeing. Share this information. More info at https://t.co/ccVFYR8001