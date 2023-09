FOTO/VIDEO Katastrofa u Maroku: Broj žrtava razornog potresa popeo se na 630

Snažan potres kasno u petak pogodio je Maroko, u nekoliko marokanskih gradova je uništio pojedine zgrade i natjerao ljude da napuste svoje domove. Najmanje 632 osobe su poginule, a 329 je ozlijeđenih. Marokanski geofizički centar priopćio je da se potres dogodio u području Ighila u planinama Visokog Atlasa s magnitudom od 7,2. Geološki institut SAD-a procijenio je magnitudu potresa na 6,8 i rekao da je bio na relativno maloj dubini od 18,5 kilometara.

Ighil, planinsko područje s malim poljoprivrednim selima, nalazi se oko 70 kilometara jugozapadno od Marakeša. Potres se dogodio nešto iza 23 sata po lokalnom vremenu. Lokalni dužnosnik je ustvrdio da se većina smrtnih slučajeva dogodila upravo u planinskim područjima do kojih je teško doći.

Tijek događaja:

09:16 - Ministarstvo unutarnjih poslova Maroka objavilo je kako je, od 329 ozlijeđenih osoba, 51 osoba u kritičnom stanju, prenosi BBC.

09:00 - Francuz Michael Bizet bio je u krevetu kada se dogodila katastrofa. "Mislio sam da će mi krevet odletjeti. Izašao sam na ulicu polugol. Bio je to totalni kaos, prava katastrofa, ludnica", rekao je, prenosi BBC.

Dalili Fahem kuća je oštećena u potresu, a govoreći o potresu, kazala je: "Srećom još nisam zaspala".

08:40 - Prema novim informacijama, poginule su 632 osobe, a ozlijeđeno je 329 ljudi. Prema preliminarnim podacima ministarstva unutarnjih poslova, podsjetimo, smrtno je stradalo najmanje 296 osoba.

08:10 - Mnogi Marokanci proveli su noć na ulicama u strahu od novog potresa.

07:30 - Europska unija spremna je podržati Maroko nakon smrtonosnog potresa u kojem je poginulo najmanje 296 ljudi, rekao je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

"Moje misli su sa svima onima koji su pogođeni ovom tragedijom i sa spasiocima koji su uključeni u operaciju potrage", napisao je Michel na platformi društvenih medija X, nekadašnjem Twitteru.

Vijesti o potresu su "zastrašujuće", napisao je. "EU je spreman podržati Maroko u ovim teškim trenucima."

Michelovi komentari stigli su iz indijske prijestolnice New Delhija gdje sudjeluje na summitu G20.

07:00 - Stanovnici Marakeša rekli su da su se srušile neke zgrade u starom gradu, mjestu UNESCO-ve svjetske baštine, a lokalna televizija je prikazala slike srušenog minareta džamije s ruševinama koje leže na smrskanim automobilima.

Montasir Itri, stanovnik planinskog sela Asni u blizini epicentra, rekao je da je većina kuća tamo oštećena. "Naši susjedi su pod ruševinama i ljudi naporno rade na njihovom spašavanju, koristeći raspoloživa sredstva u selu", posvjedočio je.

