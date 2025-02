Smrtonosna prijetnja koja pustoši Ameriku i za čije zaustavljanje je Trump spreman učiniti sve

Aktualni predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje 25% carina na uvoz iz Meksika i Kanade odgovor na rastuću krizu sintetičkih droga u SAD-u da bi drugi dan pauzirao ove carine. Trump optužuje spomenute zemlje za omogućavanje krijumčarenja fentanila i metamfetamina, tvrdeći da meksički karteli imaju "nedopustiv savez" s meksičkom vladom. Ove dvije droge trenutno predstavljaju najveću prijetnju javnom zdravstvu SAD-a, uzrokujući desetke tisuća smrti godišnje.

Medicinska primjena i zlouporaba fentanila

Fentanil je izvorno razvijen kao snažni analgetik i anestetik za liječenje jakih bolova, posebno nakon operacija ili kod pacijenata s uznapredovalim karcinomom. Međutim, zbog svoje iznimne potentnosti - 50 puta jači od heroina i 100 puta jači od morfija - postao je popularna ilegalna droga. Već dva miligrama fentanila mogu biti smrtonosna doza.

Krijumčarenje i distribucija

Prema podacima Američke agencije za suzbijanje droga (DEA), meksički karteli, posebno Sinaloa i Jalisco New Generation (CJNG), dominiraju u proizvodnji i distribuciji ilegalnog fentanila u SAD-u. Američke vlasti godišnje zaplijene tone ovih droga, no to je samo vrh ledenjaka.

Metamfetamin: Razorna stimulativna droga

Metamfetamin je izuzetno adiktivna stimulativna droga koja u mozgu izaziva snažan osjećaj ugode i euforije. Gotovo sav metamfetamin koji se prodaje u SAD-u proizvodi se u Meksiku, gdje karteli proizvode čišću i potentniju verziju droge nego ikad prije.

Dugotrajna uporaba metamfetamina dovodi do teških mentalnih poremećaja, uključujući gubitak dodira sa stvarnošću, osjećaj proganjanja, priviđenja, tjeskobu i nemogućnost spavanja. Korisnici često pokazuju nasilno ponašanje, a droga uzrokuje trajna oštećenja mozga i probleme s pamćenjem i razmišljanjem.

Smrtonosni učinci i statistike

U 2022. godini, preko 107.000 Amerikanaca umrlo je od predoziranja drogama. Od toga:

70% smrti povezano je s fentanilom

30% smrti povezano je s metamfetaminom

Sve više smrti uključuje kombinaciju obje droge

Najteže posljedice za društvo

Zlouporaba fentanila i metamfetamina uzrokuje masovne smrtne slučajeve od predoziranja, raspad obitelji i zajednica te povećanje kriminala i nasilja. Društvo se suočava s ogromnim troškovima zdravstvenog sustava i gubitkom produktivnosti, dok preživjeli često pate od trajnih neuroloških i psihičkih posljedica.

Kriza sintetičkih droga u SAD-u zahtijeva hitnu i koordiniranu akciju na međunarodnoj razini. Samo kombinacija pojačane granične kontrole, međunarodne suradnje u borbi protiv kartela, prevencije ovisnosti i učinkovitog liječenja može pomoći u suzbijanju ove razorne epidemije koja odnosi desetke tisuća života godišnje.