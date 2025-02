Trump proglasio izvanredno stanje: Ministar obrane putuje na meksičku granicu

Prvo putovanje američkog ministra obrane Petea Hegsetha otkako je preuzeo dužnost bit će u ponedjeljak na granicu Sjedinjenih Država s Meksikom, što je najnoviji znak da će utvrđivanje granice biti prioritet Pentagona pod predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump se sve više okreće vojsci kako bi proveo antiimigracijski program, uključujući slanje dodatnih snaga na granicu, korištenje vojnih zrakoplova za prijevoz migranata iz Sjedinjenih Država i otvaranje vojnih baza za njihov smještaj. "POTUS želi 100% operativnu kontrolu granice - i mi ćemo to ispuniti", rekao je Hegseth u nedjelju na mreži X, misleći na Trumpa, dok je najavljivao putovanje u posjet vojnicima na granici.

Trump je u subotu proglasio nacionalno izvanredno stanje prema Zakonu o međunarodnim izvanrednim gospodarskim ovlastima, navodeći "izvanrednu prijetnju" od fentanila i ilegalne imigracije, te je uveo carine Meksiku, Kanadi i dodatne carine na kinesku robu. Trump je prošlog tjedna rekao da proširuje pritvorsku jedinicu u američkoj mornaričkoj bazi u zaljevu Guantanamo na Kubi, kako bi držao 30.000 ljudi. Dužnosnik njegove administracije zadužen za granice Tom Homan rekao je kako se nada da će migrante tamo početi premještati u roku od 30 dana.

Dodatni američki marinci stigli su u zaljev Guantanamo posljednjih dana kako bi se pripremili za proširenje objekta koji drži migrante. Pentagon je također počeo osiguravati letove za deportacije više od 5000 migranata koje drže američke vlasti u El Pasu u Teksasu i San Diegu u Kaliforniji. Dva američka dužnosnika, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekla su da su američki vojni zrakoplovi prevezli zatočene migrante u Honduras i Peru tijekom vikenda. Vojni letovi su skup način prijevoza migranata. Vojni let za deportaciju u Gvatemalu prošli tjedan vjerojatno je koštao najmanje 4675 dolara po migrantu. To je pet puta više od cijene od 853 dolara za jednosmjernu kartu prve klase American Airlinesa iz El Pasa u Teksasu, polazišne točke za let.

