Pokreću najveći 'rat' protiv pošasti koju više nitko ne može zaustaviti: 'Zarazi se više ljudi nego ikada'

Ujedinjeno Kraljevstvo pokreće jedan od najambicioznijih projekata u povijesti borbe protiv antimikrobne rezistencije. Farmaceutski div GSK (GlaxoSmithKline) i Flemingova inicijativa objavili su trogodišnji program vrijedan oko 51 milijun eura u kojem će umjetna inteligencija biti glavno oružje za razvoj novih antibiotika i cjepiva protiv patogena koji više ne reagiraju na postojeće lijekove. Prema najnovijim globalnim podacima, svaka šesta laboratorijski potvrđena bakterijska infekcija otporna je na antibiotike, a ako se trend nastavi, antimikrobna rezistencija mogla bi do 2050. godine izravno uzrokovati smrt čak 39 milijuna ljudi širom svijeta.

"Otpornost na antimikrobne lijekove jedan je od najvećih izazova s kojima se suočavamo u Nacionalnoj zdravstvenoj službi i diljem svijeta. Infekcije otporne na lijekove sve se teže liječe i predstavljaju sve veći rizik za pacijente", upozorio je Tim Orchard, glavni izvršni direktor Imperial College Healthcare NHS Trusta i jedan od čelnika Flemingove inicijative. Od početka 2026. godine oko 50 novih znanstvenika radit će na šest velikih istraživačkih programa. Ključni ciljevi su razvoj AI-modela za dizajniranje i virtualno testiranje novih antibiotika protiv gram-negativnih bakterija otpornih na više lijekova (među njima Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae), stvaranje učinkovitog cjepiva protiv Staphylococcus aureus, uključujući zloglasni MRSA, potom borba protiv gljivične infekcije uzrokovane Aspergillusom, te dubinsko razumijevanje reakcija imunološkog sustava uz pomoć umjetne inteligencije, piše Euronews.

Svi podaci i AI-modeli koji budu razvijeni bit će javno dostupni znanstvenicima širom svijeta. "Hitno su nam potrebna nova rješenja i intervencije za borbu protiv infekcija otpornih na lijekove. To možemo postići samo ako udružimo stručna znanja iz akademske zajednice, industrije i zdravstvenog sustava", istaknuo je Orchard.

Broj smrtnih slučajeva povezanih sa superbakterijama koje ne reagiraju na antibiotike prve linije povećao se za 17% u Engleskoj prošle godine, prema službenim podacima koji izazivaju zabrinutost zbog kontinuiranog porasta antimikrobne rezistencije.

Podaci, koje je objavila Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva, također su otkrili veliki porast privatnih recepata za antibiotike, pri čemu je 22% izdano putem privatnog sektora u 2024. godini. "Otpornost na antibiotike jedna je od najvećih zdravstvenih prijetnji s kojima se suočavamo“, rekla je glavna izvršna direktorica UKHSA-e, profesorica Susan Hopkins. "Više ljudi nego ikad zarazi se infekcijama koje se ne mogu učinkovito liječiti antibioticima. To ih izlaže većem riziku od ozbiljnih bolesti, pa čak i smrti, a naše najsiromašnije zajednice su najteže pogođene", dodala je.