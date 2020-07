Smrtnost pasa u skloništu u Šibeniku čak 21 posto, u Čakovcu osam, a Osijeku sedam

Nakon što je u svibnju prijavljena tvrtka iz Šibenika koja obavlja djelatnost skloništa za životinje, veterinarska inspekcija u svojem nalazu utvrdila je da su u razdoblju od 16 mjeseci, od 1. siječnja 2019. do 1. svibnja 2020. u to sklonište primljena 633 psa, udomljeno ih je 333, a umrlo ih je 135, čak 21,37 posto. Upozorila je na to Mreža za zaštitu životinja.

- Šokira činjenica da u skloništu koje bi trebalo osigurati dobrobit pasa umire svaki peti pas koji u njega uđe, ali i da veterinarska inspekcija to smatra normalnim! - kažu predstavnici Mreže koju vodi udruga Prijatelji životinja, a okuplja 50 udruga. Zabrinuti su, vele, za životinje u nekim skloništima i ogorčeni nedjelovanjem veterinarske inspekcije, čak i nakon višegodišnjih uzastopnih prijava.

Tvrtku iz Šibenika prijavili su prvenstveno zbog velikog broja ugovora o zbrinjavanju napuštenih pasa koje je ta tvrtka sklopila s tri županijska središta, Splitom, Šibenikom i Gospićem, te s mnogobrojnim gradovima i općinama iz pet županija.

- I laiku je jasno da kapacitet skloništa sigurno ne može podnijeti tako golem priljev pasa, a da time nije ugrožena njihova dobrobit. Osim što nas je zapanjila tvrdnja inspekcije da nije našla nikakve nepravilnosti vezane za dobrobit životinja, zaprepastio nas je i podatak o velikoj smrtnosti pasa u ovome skloništu za koje već godinama dobivamo dojave i da psi odande izlaze traumatizirani, nesocijalizirani i teško udomljivi - ističu u Mreži za zaštitu životinja.

Usporedili su podatke o broju umrlih pasa u nekim drugim skloništima. Dok je smrtnost pasa u šibenskom skloništu 21,37 posto, u istom razdoblju u Skloništu za napuštene životinje Prijatelji Čakovec smrtnost primljenih pasa iznosila je 8,81 posto, u skloništu za napuštene životinje u Osijeku 7,15, a u skloništu u Virovitici 10,51.

- S tim podacima zatražili smo od veterinarske inspekcije reviziju nadzora jer zvučalo je nevjerojatno da lokalna veterinarska inspekcija nije pronašla nikakve nedostatke u brizi za životinje. Međutim, ni ponovljenim nadzorom veterinarska inspekcija nije utvrdila nepravilnosti, iako toliko visoka stopa smrtnosti pasa ukazuje na nedostatak njege, zdravstvene skrbi i općenito skrbi za pse koje skloništima propisuje Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje - napominju u Mreži za zaštitu životinja. Direktor prozvane tvrtke As-eko Damir Vrvilo kaže da imaju kapacitete za 142 psa i rade već jedanaest godina.

- Od prvog dana s nekim udrugama surađujemo jako dobro, dok nas neke druge stalno napadaju i prijavljuju. Mi smo tvrtka, račune ispostavljamo gradovima i općinama, i radimo za novac. Radimo u okvirima zakona, a udruge se propagiraju kao dobrotvori, svi kao u njima rade volonterski, ali one također rade za novac. Smetamo im valjda jer smo veliki. Preko PDV-a koji plaćamo državi mi zapravo financiramo i te udruge - kaže.

Pitanje je koliko je rad nekih udruga zakonit, pa bi, smatra, inspekcije trebale i njih posjetiti i provjeriti ne zbrinjavaju li možda pse "na crno" i ne izvlače li novac preko zbrinjavanja pasa.

- K nama inspektori redovito dolaze, a kontrolira nas i Porezna uprava - veli. Tvrtka je registirana i za zbrinjavanje lešina životinja.