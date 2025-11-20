Smijenjeni ravnatelj Grošić rascjepkao natječaj da izbjegne javnu nabavu?

Ranom zorom, kako obično biva u tim situacijama, po nalogu USKOK-a, policija je pokucala na vrata više osoba na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine. Ovaj put meta su im bile osobe i tvrtke koje se sumnjiče za počinjenje koruptivnih djela prilikom rekonstrukcije objekta dnevne bolnice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Prema neslužbenim informacijama, najnovijom akcijom policije i USKOK-a obuhvaćeno je osam osoba i najmanje tri tvrtke. USKOK i MUP su kratko priopćili da se provode hitne dokazne radnje, što u prijevodu znači da se kod osumnjičenih osoba i tvrtki obavljaju pretrage.
Javna je tajna da se podobni kako kojoj vlasti preko tzv. "bagatelnih nabava" fino bogate. Tako su recimo i državne institucije koje su poslovale s tvrtkom 'Mrak usluge' tvrdile da nisu pogodovali Marku Rakaru. Treba ukinuti "bagatelne nabave", koje uopće nisu bagatelne ili ih svesti na iznos jedne prosječne plaće. Samo spajalice i papir nekima treba omogućiti nabavljati bez natječaja dok se gospoda ne nauče oprezno gospodariti našim (gradskim, županijskim, državnim) novcem.