Slovenija dala Hrvatskoj ponudu oko nove nuklearke Krško: 'Ovakav maćehinski prijedlog treba odbiti'

Slovenija je uputila prijedlog za gradnju nove zajedničke nuklearne elektrane Krško 2, no ponuda je za Hrvatsku daleko nepovoljnija od trenutnog načina u kojoj svaka strana ima 50 posto udjela. Prema slovenskom prijedlogu, kako piše Novi list, Hrvatskoj se nudi jedna četvrtina suvlasništva u budućoj nuklearki, bez prava odlučivanja. Četvrtinu bi dobilo i slovensko državno elektroenergetsko poduzeće GEN, a slovenska bi vlada imala 51 posto. Hrvatska, uz to, ne bi smjela koristiti proizvedenu struju, nego bi dobila četvrtinu profita od prodaje na slovenskom tržištu.

– Ovakav maćehinski prijedlog hrvatska strana bi trebala odbiti - poručuje predsjednik Hrvatskog nuklearnog društva Davor Grgić. Kako dodaje, ne treba nam profit od prodaje, nego struja koju onda Vlada može koristiti, primjerice, kao subvencionirani energent za socijalno ugrožene i slično.

Prije nekoliko mjeseci, premijer Andrej Plenković rekao da je Hrvatska zainteresirana za nastavak suradnje, dok je slovenski premijer Robert Golob poručio da su "jako zainteresirani da Republika Hrvatska sudjeluje u pripremi toga projekta". Prošli tjedan, ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je kako mu je "želja da nuklearna elektrana nikne na hrvatskom tlu".

Stručnjak za nuklearnu energiju Tonči Tadić kaže za Novi list da o lokacijama buduće nuklearke sada ne bi trebalo uopće izlaziti u javnost. – Razne opcije su u igri i nijedna nije definirana. Sigurno je jedino da Krško 2043. godine prestaje s radom i da Hrvatska u idućih 20 godina mora dobro promisliti, pripremiti se i odvagati koja joj je najbolja opcija – Krško 2, vlastita nuklearka ili serija malih reaktora, a svaka od njih je za Hrvatsku dobra - kaže Tadić.

Još uvijek nije poznato kojim će putem krenuti Hrvatska, no Tadić kaže da bi se mogle realizirati i sve tri opcije - gradnja nove nuklearke sa Slovencima, gradnja vlastite elektrane ili postavljanje niza malih modularnih reaktora - uz uvjet povoljnije slovenske ponude.