Slovenci izdali alarm zbog superćelijskih oluja: Pogledajte što se približava Hrvatskoj

Zbog iznimno visoke temperature, odnosno toplinskog vala, upozorenje je na snazi za osječku, zagrebačku, karlovačku i splitsku regiju. Osim toga, za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju izdano je upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Istramet javlja da se crni oblaci gomilaju se iznad središnje Istre. Slovenski ARSO pak javlja kako je nevrijeme već zahvatilo područje Nove Gorice i kreće se prema unutrašnjosti zemlje. Radarska mjerenja pokazuju obilne padavine i mogućnost tuče. Prema podacima Rain Alarma oblaci prelaze preko Slovenije i kreću se i prema Hrvatskoj. Podsjetimo, u većini Hrvatske danas će biti pretežno sunčano, a na sjevernom Jadranu, od sredine dana i drugdje na zapadu unutrašnjosti više oblaka te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito navečer i u noći na utorak. Zapuhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, na udare ponegdje i jak, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 31 do 36 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Meteoinfo Slovenija objavila je iznad talijanske Furlanije i Venecije ujutro će biti lokalnih pljuskova a moguće je i nevrijeme, a to će se pojačati do popodneva kada će stići i u Sloveniju. Uz razvoj olujnih ćelija, doći će do snažnih oluja, lokalno i snažnih oluja s vjetrom, pljuskovima i tučom, koja u početku može biti prilično jaka. Prema proračunima meteorološkog modela, bit će moguć razvoj superćelijskih oluja. Popodne i navečer olujni sustavi će obuhvatiti veći dio zapadne, središnje i sjeverne Slovenije. Prema proračunima meteoroloških modela, olujne ćelije koje će putovati iz Italije postupno će se pogoršati prema unutrašnjosti Slovenije. Unatoč tome, ponegdje se može nastati lokalno nevrijeme uz jak vjetar, padavine i grad. Ovo posebno vrijedi za Primorsku, Notranjsku, Gorenjsku i dio središnje Slovenije.

Noću će se atmosfera smiriti, ali neće biti potpuno suho. Tu i tamo se može pojaviti neka kiša ili oluja. U utorak ujutro i popodne ponovno će biti više pljuskova i nevremena u unutrašnjosti Slovenije. Gravitacija olujnog događaja kreće se prema Jadranu uz slab istočni vjetar, gdje će ustrajati akumulirana zaliha potencijalne konvektivne energije koja je olujama potrebna za njihov razvoj. Ni u utorak ujutro ne isključuje se jače nevrijeme, posebice u centralnoj i jugozapadnoj Sloveniji.