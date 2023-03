Sladić priznao da je dao mito Josipi Rimac. Ići će u zatvor sedam mjeseci, kažnjen i sa 70.000 eura

Ante Sladić, jedan od suoptuženika Josipe Rimac iz kraka afere Vjetroelektrane, odlučio je tu priču okončati za sebe što je prije moguće. Pa je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om. Temeljem te nagodbe na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen je na jedinstvenu djelomično uvjetnu kaznu od dvije godine i 11 mjeseci zatvora. Od izrečene kazne, sedam mjeseci će morati provesti u zatvoru, dok mu se ostatak kazne, od 28 mjeseci zatvora mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od pet godina Osim toga izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 70.000 eura.

USKOK ga je teretio da je pokušao utjecati na Josipu Rimac kako bi izmijenila propise o zakupu državnog zemljišta te mu tako omogućila da dođe do više parcela za isti broj stoke. Drugim riječima tražio ju je da mu pomogne da dođe do više financijskih poticaja, a za uzvrat joj je radio usluge i davao mito. Kada je afera počela u svibnju 2020. uhićenjem Rimac i ostalih i on je bio uhićen. Tijekom istrage nije negirao da je pokušao promijeniti propise koji reguliraju zakup šumskog zemljišta. Tvrdio je da su krave koje su on i njegov poslovni partner Josip Ravlić uzgajali trebale više površine za ispašu, budući da se radilo o nešto većoj pasmini goveda.

S obzirom na to da je priznao krivnju, Sladić je priznao i ono za što ga USKOK tereti. A prema navodima optužnice i sada presude, u prosincu 2019. on i Ravlić tražili su od Josipe Rimac da utječe na izmjene Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH. Ona je njemu trebala srediti zakonske izmjene, a on je njoj obećao mito koje je osim novca uključivalo i to da će na nju prebaciti vlasništvo nad građevinskim zemljištem od 10.000 kvadrata na području Rogoznice. USKOK u optužnici navodi i da se Josipa Rimac u želji da mu pomogne, povezala s Ružicom Njavrom u to vrijeme tajnicom kabineta i glavnom savjetnicom Marije Vučković, ministrice poljoprivrede. Ružica Njavro je pak, prema navodima USKOK-a bila osoba preko koje se trebalo pokušati utjecati na ministricu. U sve, je prema navodima optužnice i po Sladićevom priznanju bio uključen i Zoran Grgić, tadašnji dekan Agronomskog fakulteta preko kojeg su, navodi se u presudi Sladić i Ravlić u kabinet ministrice Vučković slali prijedloge izmjena propisa. Grgić nije optužen, no saslušavan je kao svjedok tijekom istrage.

Nadalje, Sladić je priznao i da je Josipi Rimac 2. travnja 2020. dao 15.000 eura za Ružicu Njavro, a Josipa Rimac joj je taj novac predala koji dan kasnije. Tada joj je kazala i da joj Sladić poručuje, da će joj ako spomenuta zakonska izmjena prođe, platiti još 500.000 kuna. No njihov je plan upao u probleme jer Ministarstvo poljoprivrede nije prihvatilo sve izmjene, pa je, prema presudi, Josipa Rimac sa Sladićem i Ravlićem dogovorila da će dekan Grgić u ime Agronomskog fakulteta u postupku e-Savjetovanja na nacrt Uredbe dati komentare kojima bi se išlo u korist stočara.

- Trebali smo pronaći još neke ljude da daju identične komentare jer se veći broj istih komentara ne bi mogao ignorirati. Ružica Njavro je svojim utjecajem u Ministarstvu poljoprivrede trebala srediti da se produlji rok e-Savjetovanja, te da se naše primjedbe i komentari na kraju i usvoje - kazao je Sladić.

Dok se raspravljalo hoće li se postojeća Uredba o zakupu šumskog zemljišta izmijeniti, Sladić se, navodi se u presudi, preko Josipe Rimac povezao s Natašom Turbić, načelnicom Gračaca od koje je tražio podatke o slobodnim parcelama na području njezine općine. Tražio je i da mu kaže imena onih koji već koriste državnu zemlju na području Gračaca jer je htio provjeriti odgovara li mu neka od tamošnjih parcela. Josipa Rimac se stoga 3. travnja 2020. sastala s Natašom Turbić te joj kazala, navodi se u presudi kako ima zainteresiranog investitora. Sladić je Nataši Turbić poslao, kako je priznao 10.000 eura mita, koje je ona onda podijelila s Marinkom Tokmakčijom, koji je bio kninski gradski vijećnik. Tokmakčija je nakon toga Sladiću prenosio informacije o programu dodjele zemljišta. Dogovorili su se i tko će biti u povjerenstvu za dodjelu zemljišta kako bi se osiguralo da Sladić i Ravlić dobiju željene parcele. No na koncu plan im je osujećen jer su 29. svibnja 2020. uhićeni Josipa Rimac, Sladić, Ravlić, Ružica Njavro, Nataša Turbić i Marinko Tokmakčija.

Inače, Sladić je deveti suoptuženik Josipe Rimac koji se u dijelu afere Vjetroelektrane koji se odnosi na zloporabe poticaja sa zemljištima te nezakonita zapošljavanja, priznao krivnju i nagodio s USKOK-om.

