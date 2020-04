Skrivao izloženost virusu pa posjetio suprugu u rodilištu: Ona počela osjećati simptome

Muškarac u New Yorku bio je izložen koronavirusu i osjećao je simptome zaraze, ali to je odlučio prešutjeti zdravstvenim djelatnicima kako bi mogao posjetiti trudnu suprugu u rodilištu bolnice Strong Memorial.

Sve je priznao tek nakon što mu je supruga nakon poroda počela osjećati simptome zaraze, piše USA Today.

Medicinsko je osoblje obaviješteno o mogućoj opasnosti i izloženosti, no nastavili su raditi.

Rečeno im je da nastave raditi ako ne pokazuju nikakve simptome zaraze. Cijelu su smjenu nosili maske i mjerili si tjelesnu temperaturu s obzirom na to da je to jedan od najranijih simptoma zaraze.

Jedan je zdravstveni djelatnik počeo pokazivati znakove respiratorne bolesti, no testiranje je pokazalo da nije pozitivan na koronavirus. Kako bi bio siguran da je zdrav, ostao je u karanteni.

Zbog incidenta u bolnici Strong Memorial naloženo je obavezno mjerenje tjelesne temperature svim posjetiteljima.

Većina bolnica u New Yorku već je prije dva tjedna zabranila bolničke posjete, no iznimke su bile za one čije je dijete hospitalizirano, čiji je član obitelji na samrti te one kojima je supruga u rodilištu.