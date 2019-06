'Škorin nastup je fantastičan, ovo je dosad najozbiljnija kandidatura'

Ankica Mamić, PR stručnjakinja, komentirala je današnji nastup Miroslava Škore. Ističe da je riječ o fantastičnom nastupu i da je ovo uvjerljivo najbolji nastup i što se tiče nastupa i sadržaja izgovorenog.

– Njegov nastup bio je fantastičan, pripremljen, svaka mu je rečenica dobro osmišljena i na mjestu. Adresirao je sve teme koje se pojavljuju kao ključne u svim relevantnim istraživanjima javnog mnijenja posljednjih nekoliko godina. Djeluje vrlo sigurno pred kamerama i pokazuje respekt prema građanima, pristojno se odjenuo, stao je ispred biblioteke, malo je ta slika zblurana da ne djeluje pretenciozno. Rekla bih vrlo jedan ozbiljan kontekst, fantastično složen – govori Mamić.

Sa sadržajem onog što je Škoro izgovorio, dodaje, vi se možete slagati ili ne, ali to je neka druga tema. Čitala je neke lijeve komentatore na Facebooku i Twitteru koji kažu da je to puč i dodaje:

– To nije nikakav puč jer ne poziva na rušenje vlasti, izašao je tražiti povjerenje građana i jasno je rekao ako ga dobije, “napravit ću to i to”. Očito je da čovjek ima dobar tim iza sebe ili da stvarno tako dobro misli. Odmah sam rekla da ga je krivo podcjenjivati i gledati na njega samo kao na pjevača. On je prije svega doktor ekonomskih znanosti, obrazovan i uspješan poduzetnik. Izašao je iz Sabora za Sanaderove vlasti i nakon godinu dana ostavio je saborsku funkciju jer je rekao da se ne slaže s načinom na koji se stranka vodi. Znate li nekog tko je to napravio!? Jasno je kazao i što je njegov predsjednički program. Očito je bio dobro pripremljen. Prednost mu je i što je jasno poručio i Esih i Zekanoviću i Tomašić da nije njihov kandidat i da ne treba potporu nijedne stranke i posebno se obratio apstinentima kojih ima najviše. Fantastično je targetirao svoju ciljnu publiku i mislim da je ovo zasad najozbiljnija kandidatura – kaže Mamić.

