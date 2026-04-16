Svečano otvoren treći Dalmatia Boat Show: Dalmacija učvrstila status jedne od vodećih nautičkih destinacija

Sunce, more, više od 200 plovila među kojima i najluksuznije jahte, potvrđuju da je srednja Dalmacija postala nezaobilazna točka na karti nautičkog turizma. U Marini Baotić u Segetu Donjem svečano je otvoreno treće izdanje Dalmatia Boat Showa, međunarodnog sajma nautike.

Već na prvi pogled jasno je da se sajam profilirao kao ozbiljan regionalni događaj. Impresivna flota jahti i brodova te bogat popratni program do nedjelje, 19. travnja, privući će brojne posjetitelje, od profesionalaca iz industrije do zaljubljenika u more.

„Zatvoreni zimski sajmovi u Europi stagniraju, dok oni uz more i sunce rastu, jer brodovi pripadaju moru, a ne halama. Dalmatia Boat Show je na pravom mjestu i u pravo vrijeme, što potvrđuje i rast sa 120 na 180 izlagača u samo tri godine. Ovaj je sajam danas jedno od ključnih okupljališta nautičke industrije i projekt koji ima jasnu budućnost. Ovo nije samo izložba, nego susret svih koji žive od mora: od proizvođača i servisera do chartera i kupaca. Sajmovi su i dalje potrebni, a ovakav koncept ima budućnost jer spaja posao i doživljaj. Pred nama je izazov daljnjeg rasta, ali i prilika da naš nautički sajam postane još važnija referentna točka nautike na Jadranu”, izjavio je vlasnik Marine Baotić i inicijator sajma Željko Baotić na svečanom otvorenju trećeg izdanja Dalmatia Boat Showa.

Foto: Boris Kačan

Hrvatska u svjetskom vrhu nautičkog turizma

„Hrvatska je u samom svjetskom vrhu nautičkog turizma, s flotom od 4.850 brodova, 86.500 charter bookinga, oko 590 tisuća nautičara i 3,8 milijuna noćenja godišnje. Taj sektor dodatno jača i gospodarstvo – u njemu djeluje 1.080 tvrtki, od čega je samo prošle godine otvorena 181 nova. Interes stranih gostiju također kontinuirano raste, što potvrđuje i više od 51 tisuće stranih plovila koja su lani uplovila u hrvatske marine.”, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.

„Ovaj sajam vraća nas našim temeljima – moru kao ključu gospodarskog i turističkog razvoja – i već od prve godine pokazuje veliku vrijednost za cijelu županiju. Osim poslovnih rezultata, njegova najveća snaga je u povezivanju ljudi, znanja i institucija, što ćemo kao Županija nastaviti snažno podržavati“, poručio je zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja.

Foto: Boris Kačan

Nautički turizam generator gospodarskog razvoja

Predstavnica Hrvatske turističke zajednice, voditeljica proizvoda za nautički turizam Kruna Šolić Sutlović istaknula je kako je iznimno važno da se Dalmatia Boat Show kontinuirano organizira upravo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, budući da najveći broj dolazaka i noćenja u charteru upravo bilježi ova županija.

„Također je važno da se sajam organizira baš u Marini Baotić, budući da je ovo jedna od najprometnijih marina, kako u županiji, tako i u Hrvatskoj. Riječ je o marini koja je visoko kategorizirana s četiri sidra. Nautičari su jedni od prvih gostiju koji otvaraju predsezonu i jedni su od zadnjih koji zatvaraju posezonu i zbog toga možemo reći da je nautički turizam jedan od glavnih generatora gospodarskog razvoja ovog kraja“, rekla je Šolić Sutlović.

Foto: Boris Kačan

Snažan pečat razvoju Dalmacije i Segeta

Da Dalmatia Boat Show ima važnu ulogu u turističkoj ponudi županije posebno u predsezoni, istaknuo je i Nikola Petričević, predstavnik Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Rekao je kako nas očekuje još jedna zahtjevna sezona, no kroz suradnju i razmjenu iskustava cilj nam je zadržati visoku kvalitetu i konkurentnost turizma.

“Dalmatia Boat Show daje snažan pečat promociji i razvoju Općine Seget te otvara nove prilike za suradnju i rast. Ovakav nautički centar donosi novu dimenziju našoj turističkoj ponudi, koju od početka snažno podržavamo i nastavit ćemo je razvijati. Cilj nam je podizati standarde i kvalitetu prostora, kako bi Seget nastavio rasti kao moderna i poželjna destinacija”, rekao je načelnik Općine Seget Ivo Sorić, našalivši se kako se u Segetu Donjem ne pjeva „tata kupi mi auto“, nego „tata kupi mi jahtu“.