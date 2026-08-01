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PALE OPTUŽBE

Sjeverna Koreja: NATO-ov plan za gorivo pokazuje da se savez priprema za rat

People fill up their car at a gas station in Seoul
KIM HONG-JI/REUTERS
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
01.08.2026.
u 07:17
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Sjeverna Koreja i Rusija produbile su vojne veze od potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu u lipnju 2024. koji uključuje obvezu međusobne obrane.

Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, rekavši da planovi saveza pokazuju da postaje agresivniji vojni blok, prenosi Reuters. U komentaru koji je prenio državni medij KCNA, Sjeverna Koreja kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom za koji je rekla da će povezati mrežu goriva od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novijim državama članicama u istočnoj i sjevernoj Europi.

Komentar KCNA-e nije ponudio dokaze za svoje tvrdnje da je projekt osmišljen u svrhu podrške za moguće sukobe izvan Europe. NATO je izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022.  Sjeverna Koreja osudila je vojnu suradnju između Sjedinjenih Država, Južne Koreje i drugih zemalja, uključujući članice NATO-a.

Sjeverna Koreja i Rusija produbile su vojne veze od potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu u lipnju 2024. koji uključuje obvezu međusobne obrane. Pjongjang je poslao otprilike 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju 2024. kako bi pomogao ruskim snagama u odbijanju velikog upada ukrajinskih snaga.
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People fill up their car at a gas station in Seoul
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Ključne riječi
gorivo rat NATO Sjeverna Koreja

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