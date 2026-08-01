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TOPLINSKI VAL

Paklene vrućine zahvatile Hrvatsku: Temperatura će se penjati i do 40 Celzijevih stupnjeva

Hvar: Ljetni dan u gradu Hvaru koji je danas mjerio +34 stupnja
Foto: Zvonimir Barisin
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VL
Autor
Večernji.hr
01.08.2026.
u 07:50
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Sutra također sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje se očekuje mala do umjerena naoblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za popodnevni pljusak.

Hrvatsku je zahvatio najavljeni toplinski val, temperature će se danas ponegdje penjati i do 40 Celzijevih stupnjeva, a slično će biti i u danima koji su pred nama.  DHMZ za danas najavljuje tako sunčano i vrlo vruće. Ponegdje će doći do male i umjerene naoblake, a popodne u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre mala je vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura bit će od 34 do 40 °C.

Sutra također sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje se očekuje mala do umjerena naoblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za popodnevni pljusak. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernom dijelu s jakim udarima, a popodne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 14 i 20, na Jadranu od 24 do 29 °C. Najviša dnevna temperatura, pak, bit će većinom između 33 i 39 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.
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Ključne riječi
vrijeme toplinski val Prognoza

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