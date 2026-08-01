Devet mrtvih u Kijevu u novom ruskom napadu balističkim raketama

Devet osoba je poginulo u novom noćnom udaru balističkim raketama na Kijev, prema podacima objavljenim jutros, dok Rusija pojačava napade na Ukrajinu. "Devet osoba je ubijeno, a 23 ozlijeđeno nakon ruskog napada balističkim raketama", napisale su ukrajinske hitne službe na Telegramu, revidirajući raniji broj od četiri mrtva.
"Požari i šteta prijavljeni su u pet četvrti glavnog grada", dodali su, uključujući Solomjanski, gdje su dvije osobe poginule, a "peterokatnica je djelomično uništena i zapalila se". U četvrti Darnicki, gdje je prijavljeno sedam žrtava, hitne službe izvijestile su, između ostalog, o "požaru (...) u zgradi". Novinar AFP-a čuo je nekoliko serija eksplozija koje su aktivirale automobilske alarme na ulicama.
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