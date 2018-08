Sjećanje na Olivera - najvažniji trenuci njegova života na jednom mjestu

Znamo da si neponovljiv i da si veći i od huma, to ti je rekla ova vala. Nisi bio samo glazbenik nego i velik čovjek. Neka ti je laka velolučka gruda, na ovom kutku zemlje okrenutom moru. Neka ti je mirno more! Adio, kapetane! – emotivno su se od Olivera Dragojevića na njegovu posljednjem počivalištu oprostili okupljeni na velolučkom mjesnom groblju, na kojemu nikad prije, a vjerojatno i nikada više neće biti viđen takav ispraćaj.

Morski vuk ispraćen je uz pjesmu klape Ošjak iz Vele Luke, koja se ponovno okupila samo kako bi ispratila svog dobrog prijatelja. Kada je Stjepan Hauser zasvirao “Galeb i ja”, svima su krenule suze na oči. Uz obitelj, suprugu Vesnu, sinove Dina, Damira i Davora te rodbinu i mnogobrojne prijatelje i štovatelje, mještane, na velolučkom groblju od Olivera su se oprostili i Gibonni, Dino Rađa, Ivica Šurjak, Tomislav Mrduljaš i mnogi drugi.

Pogledajte video - Ispraćaj Olivera Dragojevića u Vela Luci

[video: 26166 / ]

A u proteklih godinu dana, otkad je obolio, obitelj mu je bila najveća snaga. Bolest nije skrivao od javnosti, naprotiv, priču koja se poput munje proširila novinarskim kuloarima odmah je osobno potvrdio.

No o bolesti nije htio lamentirati. Uz njega su se u splitskoj bolnici izmjenjivali supruga i sinovi koji kažu da se do kraja nije predavao te kako je umro miran. Nekoliko dana prije nego što je otišao priznao je da nije mogao ni naslutiti koliko ga ljudi vole. A voljeli su ga puno više nego što je on, tako skroman, uopće slutio.

Na jednom smo mjestu okupili najvažnije trenutke iz života, karijere i s posljednjeg oproštaja od velikoga glazbenika i čovjeka - Olivera Dragojevića. Sve to pročitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista od petka ili u našem e-izdanju!

