Sir Bob Geldof je inspiraciju za pjesmu The Boomtown Ratsa "I Don't Like Mondays" pronašao u tragediji koja se jednog ponedjeljka 1979. dogodila u San Diegu. Učenica Brenda Ann Spencer (16) ubila je hicima iz pištolja dvije odrasle osobe i ranila osmero djece te jednog policajca. Pištolj je dobila od oca kao dar za Božić, a na pitanje zašto je pucala prema školi, rekla je: "I Don't Like Mondays."

Te su se pjesme sjetili učenici Obrtničke škole za osobne usluge u Zagrebu, koji su upozorili da se i 46 godina nakon tog krvavog ponedjeljka događaju slične tragedije u školama. A mogu se, smatraju, spriječiti, pa su pokrenuli inicijativu da se sve škole zaštite zapošljavanjem portira ili zaštitara. "To je način kako ćemo zavoljeti ponedjeljke", poručili su na predstavljaju projekta osmišljenog u sklopu ŠiZ-a, fakultativnog predmeta "Škola i zajednica" koji se polako širi po županijama. Sad ih je pet. Od idućeg ponedjeljka i u Koprivničko-križevačkoj te u Međimurskoj županiji uvodi se taj predmet pomoću kojeg će se pokušati potaknuti mlade da se aktivno uključe u zajednicu. Učenici neće dobivati ocjene, radit će na projektima, istraživati teme iz vlastite sredine, identificirati probleme i ponuditi rješenja. Tako škola postaje otvorena zajednici, a zajednica ulazi u školu.

Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja i inicijator projekta Boris Jokić ističe da učenici drugih i trećih razreda srednjih škola sami određuju čime će se baviti i sami prepoznaju probleme u zajednici. Dosad se diljem Hrvatske uključilo 85 škola s više od 2000 učenika i 200 nastavnika. "ŠiZ je jedinstven u Hrvatskoj i u Europi, nema ga vjerojatno ni u jednoj zemlji EU", kaže Jokić. Među uspjelim projektima u protekle tri godine je, primjerice, uvođenje trajektne linije za otok Cres, uređenje školskih igrališta u manjim sredinama, učenici Škole za medicinske sestre Vinogradska istraživali su koliki je strah od migranata i predrasude, učenici u Zagorju (pro)govorili su o robovanju modnim trendovima, pretilosti i odlaganju otpada.

Ravnatelj koprivničke Gimnazije "Fran Galović" Vjekoslav Robotić kaže kako je ŠiZ reformski kutak "koji svima treba jer pitanje je hoćemo li ikada dočekati sveobuhvatnu reformu školstva". Škole nisu obvezne uvesti taj predmet, a zanimljivo je da ga uglavnom uvode županije u kojima je na vlasti ljevica. Tako mladi odmah, već od ovog ponedjeljka, mogu naučiti nešto i o temama kao što su demokracija i sloboda izbora, podjele u društvu i slično.