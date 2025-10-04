Stigla ponuda od 100 milijuna dolara: Inina naftna polja u Siriji žele kupiti Britanci

Inina naftno-plinska polja u Siriji postala su vruća roba: dokumenti koje posjedujemo pokazuju da je tvrtka Novaterra Energy, iza koje stoji sirijsko-britanski poduzetnik Ayman Asfari, sirijskoj vladi podnio prijedlog za projekt vrijedan pet milijardi dolara za revitalizaciju naftne i plinske proizvodnje, u kojem jasno stoji da namjerava otkupiti Inina polja te da je za njih spreman platiti 100 milijuna dolara. Navodi i da je ostvario kontakt s Inom, a vlada treba odobriti prijenos vlasništva. No iz Ine govore kako prodaje nema.
Grabež za energentima
VELIKA PROMJENA
FOTO Sjećate li se Kristine Mandarine? Prodavala je agrume, a sada se preselila u ovu egzotičnu zemlju i povukla iz javnosti
PUSTI, PUSTI MODU
FOTO Ministrica u problemu: Kamere uhvatile neobičan trenutak s otvorenja hotela u Puli
UPIJA ZRAKE SUNCA
FOTO 'To je žena!': Žanamari pokazala guzu u minijaturnom bikiniju i zapalila internet
Jesenski hitovi
Da je pameti infrastruktura se nigdje ne bi prodavala. Prodati telefonsku infrastrukturu Švabama je bilo za streljanje svih odgovornih. Sve ono što je bitno se ne smije prodavati, neovisno koliko mita se može staviti u džep.