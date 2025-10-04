Naši Portali
'HTJELI BI NASTAVITI S PROIZVODNJOM'

Stigla ponuda od 100 milijuna dolara: Inina naftna polja u Siriji žele kupiti Britanci

Autor
Sandra Veljković
04.10.2025.
u 11:57

Asfari se kao donator britanske Konzervativne stranke često spominjao u kontekstu lobiranja u energetskom sektoru, ali je bio glasan i kao protivnik Assadova režima, što sada iskorištava kao prednost

Inina naftno-plinska polja u Siriji postala su vruća roba: dokumenti koje posjedujemo pokazuju da je tvrtka Novaterra Energy, iza koje stoji sirijsko-britanski poduzetnik Ayman Asfari, sirijskoj vladi podnio prijedlog za projekt vrijedan pet milijardi dolara za revitalizaciju naftne i plinske proizvodnje, u kojem jasno stoji da namjerava otkupiti Inina polja te da je za njih spreman platiti 100 milijuna dolara. Navodi i da je ostvario kontakt s Inom, a vlada treba odobriti prijenos vlasništva. No iz Ine govore kako prodaje nema.

Grabež za energentima

Ključne riječi
Novaterra Energy Ayman Asfari Sirija nafta INA

Komentara 21

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
13:06 04.10.2025.

Da je pameti infrastruktura se nigdje ne bi prodavala. Prodati telefonsku infrastrukturu Švabama je bilo za streljanje svih odgovornih. Sve ono što je bitno se ne smije prodavati, neovisno koliko mita se može staviti u džep.

Avatar LjutaPizza
LjutaPizza
13:07 04.10.2025.

"Ona jesu bila navedena u bilanci Ine, ali nisu bila vrednovana i nisu ušla u procjenu vrijednosti kada se kompanija prodavala MOL-u. Danas se radi o hrvatskoj imovini".

Avatar LjutaPizza
LjutaPizza
13:04 04.10.2025.

Ništa prodaja! Kupiti još polja u Kazahstanu. LNG terminal proširiti kao i kapacitet JANAF-a. Vratiti INA-u u većinsko vlasništvo RH.

