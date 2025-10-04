Stigla ponuda od 100 milijuna dolara: Inina naftna polja u Siriji žele kupiti Britanci

Inina naftno-plinska polja u Siriji postala su vruća roba: dokumenti koje posjedujemo pokazuju da je tvrtka Novaterra Energy, iza koje stoji sirijsko-britanski poduzetnik Ayman Asfari, sirijskoj vladi podnio prijedlog za projekt vrijedan pet milijardi dolara za revitalizaciju naftne i plinske proizvodnje, u kojem jasno stoji da namjerava otkupiti Inina polja te da je za njih spreman platiti 100 milijuna dolara. Navodi i da je ostvario kontakt s Inom, a vlada treba odobriti prijenos vlasništva. No iz Ine govore kako prodaje nema.



Grabež za energentima