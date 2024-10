Šipić nije zainteresiran, a ni kapacitiran za stručni i društveni dijalog

ŽARKO IVKOVIĆ

Bosna i Hercegovina – zajednička patnja stanara i neugodnih podstanara

U Bosni i Hercegovini postoje političke opcije koje odnose s Hrvatskom ne smatraju prijateljskima i dobrosusjedskima, koje Hrvatsku prikazuju kao zemlju koja se grubo miješa u unutrašnje odnose i ne poštuje suverenitet BiH, no to su političke stranke ili grupacije kojima nije do istinske ravnopravnosti tamošnjih naroda, nego do političke dominacije i prevlasti nad drugima