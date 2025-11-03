Šipić: 12 mjeseci pune plaće rodilji je pogodak

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Karlovačkoj se županiji sastao s prvim ljudima općina i gradova, te županicom kako bi, rekao je, saslušao specifičnosti toga kraja i kako bi zajedno osigurali nove modele i mjere kojima žele riješiti problem depopulacije. To je najveći problem koji, smatra Šipić, imaju Hrvatska i čitava Europska unija, a nije nastao preko noći, niti ga je lako i brzo riješiti. Šipić je rekao da su ministarstvo i Vlada odlučni u tome da nađu modele kojima će popraviti demografsku sliku u Hrvatskoj, odnosno pomoći mladim obiteljima da se odluče ostati ili se vratiti u Hrvatsku i da imaju djecu. – U fokusu su roditeljske i rodiljne potpore, koje su značajno porasle. Primjerice, 12 mjeseci pune plaće na teret države je mjera kakvu nema niti jedna europska država. Ove godine smo za tu mjeru planirali 430 milijuna eura, a isplaćeno je više od pola milijarde eura. To znači da je mjera uspjela. Mjesecima smo pratili što se događa u rodilištima diljem Hrvatske; šesti, sedmi, osmi i deveti mjesec u Hrvatskoj je rođeno 656 djece više nego prošle godine u istom razdoblju. To su 33 razreda prvašića! Je li to vijest? Je. Je li to rikverc? Vozački rečeno, nije. Je li plus? Je.

Gledano u devet mjeseci, po prvi puta u nekoliko godina imamo simbolični, ali jako vrijedan jedan posto povećanja u rađanju u odnosu na prošlu godinu. Imamo plus, a nemamo minus. Je li to pobjeda? Nije. Ali recimo istinu: različitim mjerama Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s načelnicima, gradonačelnicima, županicama i županima, s lokalnih razina, jednim sinergijskim pristupom šaljemo poruku sigurnosti i poruku da nam je stalo do obitelji. Kada sam mjere kroz ovo ministarstvo najavio, bilo je skeptika, ali mislim da i ovi pokazatelji poručuju da smo ustrajni u tome da napravimo sve da ovaj pozitivni trend zadržimo – kazao je ministar Ivan Šipić. Dodao je da, osim roditeljskih potpora provode i niz programa, mjera i potpora za obitelji i lokalne zajednice.

– Za poboljšanje uvjeta u vrtićima osigurano je gotovo 9 milijuna eura, za uređenje igrališta gotovo 13,5 milijuna eura, a za različite edukativne i sportske sadržaje namijenjene djeci ministarstvo je osiguralo 5 milijuna eura. Interes je velik, tako da ćemo ubuduće osigurati i više sredstava za takve projekte – dodao je ministar Šipić i načelnicima najavio da bi javni pozivi za ove programe iduće godine trebali biti objavljeni već u siječnju. Ministar je pozvao gradonačelnike i načelnike da sudjeluju u donošenju krovnog Zakona o demografskoj obnovi, koji je u izradi, te Zakona o doplatku za djecu. Kazao je da je u pripremi i nova mjera namijenjena poduzetnicima na slabije razvijenim područjima, u sklopu koje će se, u suradnji s HAMAG-BICRO-m, poduzetnicima omogućiti povrat do 50% iskorištene glavnice zajma.