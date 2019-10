Sindikati premijeru: 'Niste nam dali prilike argumentirati naše zahtjeve'

Osim najave tiskovne konferencije, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Sindikat hrvatskih učitelja uputili su premijeru Andreju Plenkoviću otvoreno pismo u kojemu poručuju da, kako navode, ono što premijer komunicira kroz medije "nisu protuargumenti već odbijanje razgovora o njima".

Otvoreno pismo prenosimo u cijelosti.

"Obraćamo Vam se putem otvorenog pisma s obzirom da ste sa Sindikatom hrvatskih učitelja i Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim školama Hrvatske prekinuli dijalog nakon našeg posljednjeg sastanka koji je održan 17. rujna 2019. Niste nam dali prilike argumentirati naše zahtjeve.

Posljedica prekida dijaloga bila je najava štrajka. Najava štrajka sa sobom nosi obvezu ponovne uspostave dijaloga kroz proces mirenja. Bila je to još jedna prilika izmijeniti argumente. No i u procesu mirenja od strane Vlade RH nije bilo ozbiljne namjere rješavanja spora, te je mirenje završilo neuspješno. Od 10. listopada 2019. članovi Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske su u štrajku kojim se želi ponovno uspostaviti dijalog u kojem će se krenuti prema rješavanju problema.

Vi i dalje odbijate razgovore, ali zato svakodnevno preko medija šaljete poruke Sindikatima kao i njihovim članovima. To nije način rješavanja problema, već njegovo produbljivanje. Iz Vaše javne komunikacije možemo zaključiti kako Vas Vaši savjetnici nisu ispravno izvijestili o našim argumentima: zašto je potrebno mijenjati Uredbu o koeficijentima složenosti poslova, zašto to povećanje iznosi za većinu zaposlenih upravo 6,11% i zašto je to potrebno učiniti baš sada.

Da smo održali još jedan sastanak na kojem smo Vam namjeravali prezentirali naše argumente, uvjereni smo da bi tada prihvatili naše zahtjeve ili bi se barem potrudili pronaći protuargumente. Tada bi razgovori bili temeljeni na argumentima, a ne na percepcijama. Ono što komunicirate kroz medije nisu protuargumenti već odbijanje razgovora o njima. Žalosti nas što u Vašoj medijskoj komunikaciji naziremo i namjeru sudske zabrane štrajka.

Sindikati će na sutrašnjoj tiskovnoj konferenciji novinarima održati prezentaciju naših argumenata, jer i oni su zbunjeni s obzirom na dijametralno različito viđenje i pristup rješavanju problema. Predlažemo da u što kraćem vremenu održimo sastanak na kojem ćemo Vam prezentirati svu našu argumentaciju. Uvjereni smo da ćemo nakon toga brzo naći zajedničko rješenje", stoji u otvorenom pismu.

