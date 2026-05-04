© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
KONTROLE NE POPUŠTAJU

Loše vijesti za sve koji putuju u Njemačku: 'To ostaje do daljnjega'

Njema?ka: Autocesta A6 zatvorena zbog rušenja mosta
Foto: Uwe Anspach/DPA
1/3
VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
04.05.2026.
u 13:40

Njemačka usprkos smanjenom broju ilegalnih prelazaka granica zadržava pogranične kontrole na kopnenim granicama, rekao je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, kako prenose njemački mediji u ponedjeljak. „Aktualna situacija je takva da želimo zadržati kontrole na granicama jer još uvijek bilježimo pokušaje nereguliranih prelazaka njemačkih granica“, rekao je Dobrindt (Kršćansko-socijalna unija CSU) u razgovoru za javni servis ARD.

Ministar unutarnjih poslova je rekao kako je krajnji cilj uspostavljanje funkcionirajućeg migracijskog sustava na razini Europske unije koji će kontrole učiniti suvišnima. „No toliko dugo dok to nije slučaj, mi srednjoročno zadržavamo opciju kontrole na granicama“, rekao je Dobrindt. On je odbio dati okvirni datum kada bi kontrole mogle biti ukinute. Bavarski političar je istodobno obranio ustaljenu praksu protjerivanja kriminalaca u Afganistan. „Ne mogu razumjeti da tako nešto nailazi na kritike“, rekao je Dobrindt.

Od uvođenja kontrola, osim na granici s Austrijom koje su uvedene još tijekom migrantske krize 2015., i na ostalim granicama prema Poljskoj, Češkoj, Francuskoj, Danskoj i Švicarskoj, broj zahtjeva za azilom u Njemačkoj je drastično smanjen. Kontrole na granicama su izazvale negativne reakcije kod nekih susjednih zemalja, posebice u Poljskoj koja je recipročno uvela i kontrole prilikom ulaska u Poljsku iz Njemačke. Demokršćansko-socijaldemokratska vlada Friedricha Merza prije godinu dana preuzela je vlast, a jedno od središnjih obećanja nove vlade je smanjenje broja ilegalnih migranata.

