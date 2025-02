Selak Raspudić poručila DP-ovcima: 'Da vas vidimo dečki, dođite i recite nam ovo...'

„Izađite na nove izbore, svi mehanizmi su u vašim rukama, to je danas poruka za Domovinski pokret (DP) “, izjavila je u utorak nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić, a Anka Mrak Taritaš (Glas) procjenjuje kako će, zatreba li, saborska većina dobiti novog člana.

Mi danas ne trebamo, niti bismo smjeli, slušati ikoga iz DP-a kako govori o tome da će eto, i to zovem političkim prenemaganjem, glasovati protiv skidanja imuniteta Josipu Dabri“, rekla je zastupnica u govoru na slobodnu temu. DP-ovim zastupnicima je poručila kako „nisu tu“ da glasuju protiv skidanja imuniteta za koji znaju da će ionako biti skinut. Vi ste ovdje da jednostavno raskinete vladajuću većinu i to je onaj porez koji javnost očekuje, poručila je kolegama.

„Ako ste jedinstveni, ako nećete dozvoliti da se jednog vašeg člana odvede u pritvor, za ono za što smatrate da nije odgovoran, raskinite vladajuću većinu, učinite to odmah, dođite na skoru raspravu i recite ova vladajuća većina je završila, idemo na nove izbore“, kazala je. „Da vas vidimo dečki, jednostavno recite - ova vladajuća većina je završila svoj put“, poručila je DP-ovim zastupnicima. Anka Mrak Taritaš (Glas) kaže kako trenutačno stvari za premijera Plenkovića izgledaju crno, DP prijeti da bez Dabre nema većine i kako bi se nekome sa strane moglo činiti da ozbiljno misle. „Ali sve i da misle, ne bi bilo čudno da nam Plenković nakon stanke idući tjedan dođe s nekom rekonstrukcijom vlade“, kazala je.

„U svakom slučaju će saborska većina dobiti novog člana, ako bude zatrebalo. Plenković je odavno Sabor pretvorio u rezervoar svojih žetončića i ako treba, posegnut će u 'kasicu-prasicu'“, procijenila je. Referirajući se na činjenicu da je od DORH-a stigao zahtjev da se Dabri skine imunitet, zapitala je - što se do sada čekalo, jesu li okolnosti slučaja bile nejasne, je li nedostajalo dokaza ili su snimke na kojima Dabro puca iz automobila i oružje daje maloljetnicima bile mutne. „Bile su mutne samo HDZ-ovom dečku u DORH-u koji je čekao koliko god je mogao i koliko god je to Plenkoviću trebalo“, ustvrdila je. Loris Peršurić (IDS) upozorio je na nedostatak stručnih radnika u ključnim javnim službama i pokazao to na primjeru Zavoda za socijalni rad u Poreču. Od sistematiziranih 18 radnih mjesta, popunjeno ih je tek sedam ili 38,8 posto kadra, a Zavod pokriva područje od 40.000 stanovnika, naveo je. Držeći kako prilike, vjerojatno, nisu bolje ni drugdje, pozvao je nadležno ministarstvo da razmotri situaciju i s lokalnim samoupravama se uključi u rješavanje problema.