Kriza vlasti: Vladajuća većina ponovno na kušnji, ima li Vlada većinu u Saboru?

Državno odvjetništvo zatražilo je od Sabora da ukine zastupnički imunitet DP-ovcu Josipu Dabri, i to radi određivanja istražnog zatvora, što znači da bi Dabro vrlo brzo mogao završiti iza rešetaka, što u pitanje ponovo dovodi minimalnu parlamentarnu većinu u kojoj je Dabro odsudna 76. ruka.

Radić: Ovo je zora očajnika

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) Robert Jankovics potvrdio je kako DORH Dabri na teret stavlja kazneno djelo povrede djetetovih prava i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari, očito vezano uz snimke na kojima Dabro puca iz pištolja, a zatim i iz automatske puške, kao i tvrdnje da postoje snimke na kojima pušku daje i maloljetniku. Dabro je zbog toga morao napustiti poziciju ministra poljoprivrede, no iz političkog života nije se povukao, nego se vratio u Sabor, od kada većina ovisi o njegovoj ruci. Usput je uspio natjerati HDZ da iz uprave Hrvatskih šuma smijeni Nediljka Dujića i druge, pri čemu su se praznima pokazale priče kako HDZ u zastupničkim klupama ima ruke kojima u svakom trenutku može zamijeniti Dabru, ukoliko nastavi inzistirati na ultimatumu.

Stvar je u tome da je iza Dabre stala kompletna njegova stranka, a osam DP-ovih ruku u sabornici je nemoguće zamijeniti “žetončićima” iz oporbe, pogotovo u vremenu prije lokalnih izbora.

Istu odanost Dabri, inače i glavnom tajniku stranke, DP-ovci su neslužbeno iskazivali i danas, kada nam je iz stranke poručeno kako DP nikada nije tražio niti namjerava tražiti od Dabre da se odrekne svog zastupničkog mandata, što znači da će se vladajući, završi li Dabro na neko vrijeme u pritvoru, morati snaći bez njegove ruke. A kako, nisu nam danas znali reći ni u HDZ-u. Danas se u Banskim dvorima sastančilo na tu temu, no naši sugovornici iz HDZ-a kasnije su nam govorili kako ni sami ne znaju kako izići iz ove situacije, u kojoj niti većina ima dovoljno ruku za donositi zakone niti oporba ima dovoljno za rušiti Vladu. Pa su se ponovo spominjali scenariji da se većina pokrpa dodatnim rukama, i to onima iz SDSS-a, no teško da bi DP pristao na takav scenarij, koji bi mu dobrano poljuljao šanse da obrani svoju utvrdu u Vukovaru.

Jednako tako, teško bi bilo zamisliti i kombinaciju SDSS-a i zastupnika DOMiNO-a, za čijeg je šefa Marija Radića Dabro na konferenciji za novinare rekao kako je upravo njemu, dok su još bili stranački drugovi, za rođendan poklonio automatsku pušku sa snimke zbog koje ga DORH kazneno goni.

Dabro je ustvrdio da je snimku na kojoj puca iz kalašnjikova poslao upravo Radiću, i to kako bi mu pokazao da je puška ispravna prije nego što mu je pokloni, na što se odlučio jer se, kaže, Radić ranije raspitivao gdje bi mogao kupiti takvu pušku. Kazao je i kako je riječ o trofejnoj pušci iz rata njegova oca, što je, dakako, teško povjerovati, budući da se iz trofejnog oružja ne može pucati.

Mario Radić oštro je reagirao na Dabrine tvrdnje.

“Shvaćam najnovije akrobacije okrivljenika Dabre. Po našem kaznenom zakonu, okrivljenik ima pravo braniti se svim sredstvima i alatima - čak i upotrebom laži koje dosežu granice naučne fantastike. Po mojim saznanjima, Dabro je već davao različite izjave o oružju koje je koristio, odnosno kome ga je predao. Naravno, nijedna od tih izjava nije istinita, kao ni serija lažnih tvrdnji o navodima mjesta pucanja, ‘manevarskim’ mecima i sličnim izmišljotinama. Možda će uskoro tvrditi da ima blizanca koji je zapravo izvršio navedene radnje, a ne on. S gnušanjem odbacujem bilo kakvu vezu s ovim bizarnim optužbama. Ukratko, ovo je zora očajnika seoskog krivokletnika”, komentirao je Radić.

No, i od Dabrinih tvrdnji o tome gdje je završio kalašnjikov i od Radićeve reakcije, za trenutne političke prilike u zemlji daleko su zanimljivije Dabrine procjene kako se u njegovu slučaju “radi neviđeni politički i medijski pritisak na pravosuđe”, s ciljem da ga se “što prije strpa iza rešetaka”. Dabro je uvjeren kako mu se sve događa zato što je “dirnuo u osinje gnijezdo” u Hrvatskim šumama koje su, usput budi rečeno, danas postale i interes Europske komisije, iz koje je priopćeno kako je otvoren postupak protiv Hrvatske u kojem će se ispitati zakonitost potpora koje je država davala tom poduzeću, a onda i odabranim poduzetnicima u drvnoj industriji.

Istodobno s Dabrinim izjavama, u njegovoj su se stranci neslužbeno mogle čuti teorije kako je premijer Andrej Plenković planirao Dabrinu ruku zamijeniti s dvije iz DOMiNO-a pa je jasno kako su Dabrine optužbe na Radićev račun dijelom i reakcija na takva predviđanja DP-a, odnosno prevencija mogućeg savezništva HDZ-a s Radićevom strankom, a na štetu DP-a.

Odluka o imunitetu u utorak

Sve skupa još je jedna potvrda izuzetno niske razine povjerenja između dvaju najvećih koalicijskih partnera, pri čemu je veliko pitanje i hoće li HDZ, ne uspije li u međuvremenu pokrpati parlamentarnu većinu dodatnim rukama, moći računati na Dabrinu ruku i kad se on vrati iz pritvora. Svega ovoga svjesni su i u najvećoj stranci, što nam je danas poslijepodne potvrdio i jedan njezin visokopozicionirani dužnosnik.

“Koliko mi je poznato, i nema baš nekog rješenja. Dabro je 76. ruka i ako on ode u pritvor, pitanje je kako će se postaviti kada se vrati”, rekao nam je ovaj izvor, potvrđujući kako njegova stranka još uvijek nema plan za izlaz iz najnovije krize vladajuće koalicije. Ne isključuje, međutim, da bi se neke odluke mogle donositi uz pomoć ruku SDSS-a, koji u tom slučaju ne bi formalno postao dio koalicije, ali bi HDZ-ovoj Vladi mogao pružati “tehničku podršku” iz Sabora.

Isti izvor na kraju, međutim, priznaje kako je pitanje koliko je takav scenarij uopće moguć, zbog čega ne isključuje mogućnost skorašnjih izvanrednih parlamentarnih izbora. A na pitanje tko bi, na kraju, vodio HDZ u te izbore, odgovara kako će sve biti stvar procjene tko je krivac za pad Vlade.

Dodajmo ovom i kako će Mandatno-imunitetno povjerenstvo o Dabrinu imunitetu odlučiti u utorak tijekom jutra, a s obzirom na praksu po kojoj se imunitet zastupnicima ukida u svim situacijama kada to po službenoj dužnosti zatraži DORH, komplikacije oko ove odluke ne treba očekivati. Odluka MIP-a potom će trebati i potvrdu saborskog plenuma, koji je glasanje planirao tek za tri tjedna, no ono bi se u Dabrinu slučaju moglo i ranije dogoditi, jer bi se Sabor u protivnom izložio kritikama da blokira rad pravosuđa.