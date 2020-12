'Hrvatska je trusno područje, događat će se i jači potresi. Moramo naučiti živjeti s time'

Jutros, 28. prosinca 2020. godine u 06 sati i 28 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su jak potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 5.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VII stupnja EMS ljestvice, stoji na stranicama Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a u zagrebu. U Petrinji ima štete, materijalne, za sada nema podataka o ljudskim žrtvama. No, ova nas 2020. godina nekako ne pušta, složio se i dr. sc. Tomislav Fiket, dežurni seizmolog.

– U 6.28 zabilježen je potres magnitude 5 po Richteru s intenzitetom 7. stupnja EMF ljestvice. Za takav potres možemo očekivati štete, no mi nemamo dojava, pa sam malo zbunjen jer telefoni ne zvone, tako da nemamo konkretnih informacija, no po medijima vidim da šteta doista ima. Što se tiče naknadnih potresa, oni se mogu očekivati, nekih slabijih već je i bilo, za očekivati je da će ih biti još. Ovo je potres sličan zagrebačkom, nešto slabiji, sigurno su povezaniji no ne način da je jedan izazva drugog. To bi bilo malo previše ambiciozno za tvrditi, rekao je dr. Fiket. Što sada možemo očekivati.

– Je li ovo bio uvod u nešto drugo teško je reći, kao i uvijek u seizmologiji. Inače sam nepopularan jer uvijek kažem kako se onaj glavni zagrebački potres još nije dogodio, a dok god se on ne dogodi ne možemo biti mirni pa reći da nema potresa i neće ih biti. Kao što vidite imamo sada ovaj potres kod Petrinje. Republika Hrvatska je trusno područje, potresi su mogući i sigurno će se događati, pa i puno jači od ovih koje smo do sada imali, i s time treba naučiti živjeti. No, takva je situacija u Italiji, pa život normalno teče dalje, ne staje. Moramo biti svjesni područja na kojem živimo, kaže seizmolog.

– Ne radi se o istom rasjedu koji je izazvao onaj veći zagrebački potres. Sam mehanizam nastajanja vjerojatno je isti kao i kod onog zagrebačkog, to još moramo analizirati, no to je za očekivati. Jednostavno se radi o popuštanju napetosti na jednom rasjedu što je najuobičajenije na našem području, rekao nam je dežurni seizmolog dr. sc. Tomislav Fiket.

Doc. dr. sc. Josip Stipčević s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu potvrdio je da će biti manjih potresa no i da će se područje postupno smirivati.

- Ova godina nije još gotova ali nadajmo se da neće biti većih iznenađenja u sljedećih par dana. Potres se dogodio u blizini Petrinje i preliminarna magnituda je 5.1, a dubina žarišta na oko 7 km. Bio je jedan jači naknadni potres magnitude oko 4.8 i cijela serija manjih naknadnih potresa. Očekujemo manju materijalnu štetu na bliskom epicentralnom području. U sljedećih nekoliko dana/tjedana zasigurno će se osjetiti manji naknadni potresi ali bi se područje trebalo lagano smirivati u narednom periodu, kaže naš znanstvenik. Zanimalo nas je i da li svjedočimo iznimnoj godini što se potresa tiče.

- Ova godina je nešto aktvinija na sjeverozapadu Hr ali to nije ništa neuobičajeno. U povijesti smo imali takve periode pojačane aktivnosti na određenom području. To može biti povezano s regionalnim tektonskim rasporedom iako je teško, bar u ovom, slučaju naći specifičnu poveznicu. Zadnji takav slučaj je bio kada se dogodio potres u Draču u Albaniji (prošle godine, 2019) i nekoliko dana poslije se dogodio malo jači potres u istočnoj Hercegovini. Na široj regional skali za ovakve događaje ne postoji poveznica jer se radio o tektonskim režimima koji nemaju izravnu poveznicu i potresi su relativno mali da bi imali utjecaj na većoj skali, kaže dr. Stipčević.