Ministarstvo o smrti muškarca s Raba: 'Brza brodica nije mogla isploviti, čekala je pregled'

U srpnju prošle godine, Rab je dobio brzu brodicu hitne pomorske medicinske službe. Njen je cilj povećati šansu preživljavanja pacijenata unutar 'zlatnog sata', no prije nekoliko tjedana kada je takva pomoć trebala jednom otočanu, brodice nije bilo na vidiku. Tog 21. siječnja, 53-godišnjak je na Rabu doživio infarkt. Tim lokalne hitne pomoći brzo je do njega stigao i počeo reanimaciju, a onda su pokušali pozvati brodicu za hitan prijevoz do KBC-a Rijeka.

Pokušali, jer se na njihove pozive nitko nije javio. Zbog jake bure, helikopter nije bio opcija, pa je pacijent prevezen trajektom i automobilom, što je trajalo znatno dulje nego prijevoz specijaliziranim plovilom. Muškarac je na koncu preminuo, a mnogi smatraju kako je njegova smrt mogla biti izbjegnuta. U nadi da će dobiti odgovor na pitanje zašto je brodica bila nedostupna, redakcija 24sata poslala je upit Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

- Prema informacijama koje smo do sada dobili, posada se te večeri vratila s intervencije i javila kako brodica, s obzirom na intervencije koje je obavila po olujnom nevremenu toga, kao i proteklih dana (ukupno 4 intervencije u kojima je prevezeno 6 osoba) i posljedično štetu koju je pritom pretrpjela, da je potrebno obaviti pregled i utvrditi nastalu štetu (što je i učinjeno po smirivanju nevremena 23. siječnja kad je brodica upućena u brodogradilište) - navode iz Ministarstva.

Najavili su da će zatražiti upravni nadzor nakon kojeg će obavijestiti medije o svim činjenicama i okolnostima. Iz Ministarstva zdravstva, pak, neslužbeno su pojasnili da je pacijent izvanrednim trajektom prevezen do Stinice gdje ga je osobnim automobilom preuzeo kopneni tim ispostave Zavoda za hitnu pomoć Crikvenica. Pacijentu je za vrijeme vožnje prestalo raditi srce, te ga je naposljetku preuzeo kombi hitne pomoći kojim je napokon stigao do bolnice.

U svemu tome ostaje nepoznato zašto se posada brodice uopće nije javila na telefonske pozive hitne pomoći. Tomislav Petrušić iz udruge Hitna uživo 194 ogorčeno je komentirao kako sustav brodica za hitnu pomoć nije uređen tako da su one dostupne u bilo kojem trenutku, iako bi, prema njemu, tako trebalo biti.

- Čemu inače služe? Da naplaćuju kazne na moru, obavljaju druge poslove? Naša je ekipa pacijenta reanimirala, trebalo je krenuti u transport da se ulovi 'zlatni sat', nitko se zadužen za brodicu nije javljao. I zašto je, osim toga, pacijent nakon trajekta vožen osobnim automobilom? Zna se da je pravilna masaža srca moguća u kombiju, koji stane uz cestu, što se može napraviti u automobilu - zapitao se na društvenim mrežama.

U svojoj objavi naveo je da bi put do bolnice brzom brodicom trajao oko sat i pol, dok je zbog otežanih vremenskih uvjeta u kojima helikopter nije mogao poletjeti, a na nekim cestama je zbog jakog vjetra na snazi bila zabrana prometovanja za kombije, 53-godišnji pacijent putovao više od četiri sata.

