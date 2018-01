'U SDP-u ne možete naći čovjeka koji smatra da je Davor Bernardić dobar lider'

Novinarke Večernjeg lista komentirale su najavu dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Hrvatsku, burno stanje u SDP-u te odnose predsjednice i premijera.

Petra Maretić Žonja smatra kako se ne može sa sigurnošću predvidjeti kako će se rasplesti situacija u SDP-u no smatra kako su im nužni kompromis i dogovor

- Nitko ne zna kako će se situacija rasplesti. Kritična masa koja se okuplja protiv Bernardića je sve veća i veća. Hoće li se to uspjeti realizirati je jedno veliko pitanje i to je teško predvidjeti. Samo jedna može uroditi plodom, odnosno dovesti do rješenja. A to je da mu vodeći ljudi stranke koji su ga doveli na čelno mjesto objasne da to tako više ne ide. I da pripreme dolazak nekog kandidata oko kojeg se većina slaže. U ovom trenutku ne možete naći čovjeka u SDP-u koji smatra da je Davor Bernardić dobar lider, smatra Maretić Žonja.

[video: 23649 / Večernjakova video analiza aktualne političke situacije]

Iva Boban Valečić smatra kako je SDP pod jakim udarom drugih opcija i populizama koji se žele ugurati na njegovo mjesto lidera oporbe.

- SDP je pod udarom drugih opcija i populizama. Smatra se da Bernardić nije dobar vođa, onda treba odrediti jasan novi cilj za stranku. SDP nema odgovor na Plenkovića i ukoliko bi se našao netko tko ima odgovor na to mislim da bi bio dobar kandidat.

Maretić Žonja smatra da SDP nema neki veliki manevarski prostor pri izboru novog šefa, a Boban analizira kako je kandidatura za predsjednika dvosjekli mač svakom kandidatu.

- Izbor je jako sužen, imaju nekoliko osoba oko koga bi se većina mogla okupiti. Jedan čovjek koji je već istaknuo kandidaturu je Mirando Mrsić, no on nema dovoljnu podršku baze. Tu je Tonino Picula koji uživa ugled u javnosti i nije okaljan te se pojavljuje i ime Joška Klisovića koji je isplivao kao novo ime. Nema nešto puno više imena. Zlatko Komadina je pokušao i ne bi se vjerojatno više uključivao u to, smatra Maretić Žonja.

Analitičarke smatraju kako predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović dobro koristi bezidejnost i probleme oporbe te u javnost arikulira prava pitanja i nameće važne teme koje bi inače trebala komunicirati oporba.

Predsjednica radi svoj posao

- Činjenica je da, kako oporbe nema, ona otvara neke teme koje bi zapravo trebala otvaratioporba. To radi dosta mudro. Odlazak ljudi iz države posebice mladih, ovršni zakon, to muči veliki broj građana, rekla je Maretić Žonja, a s njom se složila i Boban Valečić koja smatra kako predsjednica maksimalno koristi svoje ovlasti koje nisu velike.

- Mi imamo i predsjednicu i premijera koji dolaze iz iste stranke, tako da je Grabar Kitarović kad-tad morala ući u konfrontaciju s vladajućima.

Naše analitičarke smatraju kako Vučićev posjet mora biti mnogo bolje pripremljen nego zadnji najavljeni. U protivnom nema nekog smisla jer, svaki put kad se otvori dijalog u dobroj vjeri s naše strane, sa suprotne strane dolaze provokacije.

- Što se tiče Vučićevog posjeta nadam se da je on bolje pripremljen nego onaj zadnji najavljeni. U međuvremenu smo imali niz provokacija s druge strane Dunava i na žalost to je postalo normalno. Svaki put kad Hrvatska pokuša s nekom dobrom voljom, dogodi se nešto s njihove strane. Vidim trenutno i raspravu oko izložbe o Jasenovcu u UN-u, mi ne znamo točno što je to bilo, ali je činjenica da dobijete opet izjave prema našim službenicima što su čiste provokacije, smatra Boban te dodaje kako Hrvatska preko poglavlja 23 za ulauak u EU koristi svoje ovlasti za legalni pritisak na Srbiju da se riješe sporna pitanja.

- Uspjeli smo već sada poglavljem 23 uključiti određena mjerila i apsolutno imamo pravo i mogućnosti uvjetovati njihov ulazak u EU, zaključuju Večernjakove analitičarke.