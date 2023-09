SDP objavio skandaloznu fotografiju pa objasnio što to znači: 'Nisu to zaslužili'

Čini se kako je predizborna kampanja SDP-a službeno započela, što su i potvrdili na svom Facebook profilu na kojem su također kazali kako će i idućim mjesecima obilaziti gradove Hrvatske i razgovarati s hrvatskim građanima. Neke njihove izjave, poručili su, izravno će prenositi u formi citata, a među njima našla se i jedna neobična objava koja je izazvala reakcije korisnika.

- Za dvije godine ću u mirovinu i jako se bojim te mirovine jer neću imati za život. Bolje je štrik oko vrata nego se mučiti. Radiš cijeli život pa umjesto da uživaš i odmaraš u mirovini, moraš strahovat hoćeš li imati za kruh - kazala je, prenosi SDP, jedna umirovljenica.

Ova objava dobila je više od 150 komentara, gdje su među ostalim neki poručili i kako se nadaju da će se povisiti mirovine, no veći broj pratitelja i zatražio je i objašnjenje rečenice koja je poprilično skandalozna.

- To su, nažalost, točni citati umirovljenika. Iako su izjave ponekad teške za pročitati, one predstavljaju hrvatsku stvarnost - dio naših sugrađana živi na rubu siromaštva i s mirovinama od 200 do 300 eura nisu si u stanju priuštiti dostojanstven život. SDP to želi promijeniti i zato se u našim objavama i pitamo: je li ona (ili bilo koji drugi umirovljenik) to zaslužila? Mi mislimo da nije! - poručio je na SDP.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Neobična konferencija srpskog predsjednika: Vučić donio košaru iz trgovine