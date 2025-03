Scholz pružio podršku Kanadi u sukobu sa SAD-om: 'Mi smo na vašoj strani'

Njemački kancelar Olaf Scholz otvorio je u nedjelju navečer u Hannoveru Sajam industrije i pritom ovogodišnjoj zemlji partneru Kanadi pružio podršku u sukobu sa SAD-om. "Kanada nije jednostavno nečija savezna država. Kanada je ponosna, neovisna nacija", rekao je njemački kancelar otvarajući Sajam industrije u Hannoveru, aludirajući na stalne prijetnje koje, otkako je došao na vlast, Kanadi upućuje američki predsjednik Donald Trump. Scholz je Kanadi, koja je ovogodišnji zemlja partner sajma, obećao punu podršku u sukobu sa SAD-om. "Mi smo na vašoj strani", rekao je Scholz na engleskom obraćajući se direktno Stephanu Dieonu, povjereniku Kanade za EU koji na sajmu u Hannoveru zastupa kanadskog premijera Marka Carneya. On je dodao kako Kanada ima "posvuda u svijetu prijatelje te posebno mnoge ovdje u Njemačkoj i Europi".

Scholz je rekao kako je od stupanja na snagu sporazuma između Europske unije i Kanade 2017. razmjena roba porasla za 50 posto. "Ja sam siguran da će razmjena i dalje rasti nakon ovog sajma: ja to zovem Hannover efekt", rekao je Scholz. Scholz, koji do izbora novog kancelara i od raspuštanja posljednjeg saziva Bundestaga obnaša funkciju vršitelja dužnosti kancelara, istodobno je kritizirao Trumpovu politiku carina i nameta. "Trump ovom politikom šteti svima pa tako i SAD-u", rekao je Scholz. On je zaključio kako je zbog protekcionizma, koji je "ušao u modu svugdje u svijetu", ugrožena slobodna trgovina koja je doprinijela blagostanju u mnogim zemljama. Kancelar je rekao kako će Europska unija reagirati na carinsku politiku SAD-a. "EU je otvorena, ali nije naivna", zaključio je Scholz. Sajam industrije u Hannoveru, prema navodima organizatora, najveći takav sajam na svijetu, i ove je godine u znaku umjetne inteligencije. Na sajmu se od 31. ožujka do 4. travnja predstavlja preko 4000 izlagača iz 60 zemalja.