Trump najavio treći predsjednički mandat: 'Ne, ne šalim se'

Republikanski predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da se ne šali kada govori o mogućem trećem predsjedničkom mandatu, što je zabranjeno američkim Ustavom, no da je prerano da o tome razmišlja. Trump, koji je 20. siječnja drugi put preuzeo mandat u Bijeloj kući 20., imao je neizravne aluzije o trećoj kandidaturi, no izravno je to spomenuo u nedjelju u telefonskom intervjuu koji je dao NBC Newsu. "Ne, ne šalim se. Ne šalim se", rekao je Trump. "No prerano je da razmišljam o tome."

"Postoje metode pomoću kojih to možete učiniti, kao što znate", rekao je. Međutim, odbio je objasniti o kakvim se metodama radi. Američki predsjednici ograničeni su na dva četverogodišnja mandata, prema 22. amandmanu američkog Ustava. Trump je prvi puta bio predsjednik od 2017. do 2021.