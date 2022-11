Sandra Švaljek trgovala informacijama? Na scenu je gurnuo Sanader uz rame s Mudrinićem, jedan poziv Bandića promijenio sve

Široj javnosti postala je poznata kao savjetnica Jadranke Kosor. Sandra Švaljek tu je funkciju obnašala tek godinu dana, u vrijeme dok je Kosor bila premijerka, a gubi ju istovremeno kada HDZ gubi vlast na parlamentarnim izborima. Tada se Švaljek vraća u ured na Ekonomski institut, gdje je radila i prije, otkako je diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Sve se promijenilo jednim telefonskim pozivom.



- Nazvao me jedan bivši kolega s Ekonomskog instituta i prenio da me gradonačelnik Milan Bandić želi vidjeti. Rekao mi je i zašto. Odgovorila sam da me ne zanima politika – rekla je u jednom intervjuu Sandra Švaljek, objasnivši da ono što je radila za Jadranku Kosor nije bilo povezano s aktivnim političkim angažmanom.