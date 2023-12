Samo je jedan navijač koristio pomoć za kupnju karte

Oko tri četvrtine hrvatskih državljana koji su zadnjih nešto više od četvrt godine proveli u grčkim zatvorima u koje su bili smješteni zbog sudjelovanja u neredima u Ateni neposredno prije utakmice AEK – Dinamo početkom kolovoza puštena su na slobodu. Podsjetimo, u pritvoru koji prema grčkom zakonu može biti određen na maksimalno 18 mjeseci, s razlikom što se on ne produžuje svakog mjeseca kao u Hrvatskoj, nego vam odmah na početku “odrežu” maksimalni pritvor pa onda čekate hoće li vas ili neće pustiti, nakon nereda i ubojstva navijača AEK-a, 29-godišnjeg Mihalisa Katsurisa, završilo je stotinjak pripadnika Bad Blue Boysa. Prošlog su tjedna počela njihova puštanja na slobodu, a to je išlo u valovima – prvo je oslobođeno njih četrdesetak, potom u četvrtak još 22 te jučer njih još 12, pa dolazimo do brojke od ukupno 75 oslobođenih BBB-ovaca.

– Kao i ostalima do sada, i ovoj skupini ponuđena je novčana pomoć pri povratku u Hrvatsku. Ponuđena je, također, i mogućnost izvršenja uplate jamčevine uz kasniji povrat, zbog ubrzanja procedura, no takva ponuda nije iskorištena s obzirom na to da je jamčevina uplaćena putem odvjetnika navijača. Jednako tako, zasad je jedna osoba iskoristila novčanu pomoć za potrebe kupnje avionskih karata i drugih troškova povratka u Hrvatsku – poručili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Inače, nakon što su se u medijima pojavile informacije kako BBB-i putuju natrag “na račun Vlade”, javili su se i sami pripadnici Boysa.

– Suprotno napisima u pojedinim medijima, troškovi obrane kao i svi drugi troškovi za našu braću u Grčkoj plaćeni su donacijama njihovih obitelji te Bad Blue Boysa i ostalih navijača Dinama, kao i navijača nekih drugih klubova. Svima njima i ovim putem zahvaljujemo. Rijetke su prilike u kojima demantiramo novinarske laži na svoj račun, ali ovaj put na to nas tjeraju zlonamjerni pokušaji nametanja političkog konteksta u ovoj priči – poručili su.

