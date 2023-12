Odvjetnik BBB-a: Operacija povratka u Hrvatsku bit će maraton, a ne sprint

Nakon četiri mjeseca provedena u istražnom zatvoru u Grčkoj zbog sudjelovanja u neredima u kojima je tragično stradao navijač atenskog AEK-a, dio članova Bad Blue Boysa vratio se u Hrvatsku. Iako su se pojavile informacije da je većina puštena iz zatvora, to nije točno te je sedamdesetak navijača još uvijek zadržano u Grčkoj.

To je potvrdio i Athanasios Kaimenakis, odvjetnik većine uhićenih pripadnika Bad Blue Boysa. On je za HRT kazao da će proces povratka navijača u Hrvatsku biti dugotrajan maraton, a ne brza utrka.

- Dosad je sve išlo bez teškoća, no ljudi moraju znati da je za sve potrebno vrijeme. Neki su izašli, neki su još u zatvoru. Svaki zahtjev za oslobađanje je individualan i mora se procesuirati pojedinačno. To će potrajati, neće se riješiti u tren oka. Odluke vezane za sve one koji su još u zatvoru dobivat ćemo postupno - kazao je odvjetnik.

Podsjetimo, u ponedjeljak je na slobodu pušteno dodatnih 10 navijača pa se sada ukupni broj puštenih BBB-ovaca popeo na 40. Nakon nereda u listopadu pritvorena su bila 102 hrvatska navijača. Od njih 40 puštenih neki su se vratili u Hrvatsku, a ondje su stizali pojedinačno, u vlastitom aranžmanu.

Nažalost, nakon što su prvi Boysi sletjeli u Zagreb, na aerodromu je došlo do incidenta, odnosno dio navijača i onih koji su ih dočekali vrijeđao je novinarske ekipe i prijetio im. To je u ponedjeljak komentirao premijer Andrej Plenković.

- Loše gledamo na to, loše gledamo na svaki oblik divljaštva. U svakom slučaju, to nije dobro, policija se već očitovala, mislim da je i Božinović dao izjavu - kazao je.

Upitan je i je li policija trebala bolje reagirati i je li se ranije trebalo zabranjivati dolazak Boysima na stadione. - Policija procjenjuje stupanj ugroze, odnosno obrazac ponašanja osoba koje prema njihovim evidencijama čine prekršaj ili određeno kazneno djelo. Na njima je da podnose inicijativu - kazao je, nakon čega je upitan misli li da se policija boji navijača.

- Ona da se boji? Naravno da ne, oni su prvi izloženi već nekoliko godina. Hrvatska policija obavlja zahtjevne zadaće. Bori se s kriminalom, a jedna od zadaća je i održavanje javnog reda i mira kada su sportska natjecanja - kazao je premijer.

Na primjedbe da na aerodromu, gdje su bili dočekani Boysi, nije bilo policije, Plenković je kratko rekao: "Policije je sigurno bilo."

