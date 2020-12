Sam cilja: Što sve može umjetna inteligencija ruskog tenka "Armata"?

Serijska isporuka tenka T-14 "Armata" počinje 2021. godine. Verzija tenka bez posade neće ući u serijsku proizvodnju, ali su umjetnoj inteligenciji povjerene važne funkcije, na primjer navođenje oružja.

"Serijska isporuka tenka T-14 počinje 2021. godine. Danas je to nesumnjivo najbolji tenk na svijetu. U perspektivi će on postati osnovni tenk ruske vojske", rekao je za agenciju Interfax šef korporacije "Rosteh" Sergej Čemezov, prenosi Russia Beyond.

Verzija tenka bez posade postoji, ali će ona ostati na oglednom primjerku koji će služiti za razvoj novih tehnologija. "Platforma 'Armata' se koristi uglavnom kao tehnika kojom upravlja posada", priopćio je Čemezov.

Pa ipak, u tenku T-14 čak i s posadom ima posla za umjetnu inteligenciju. Njoj je, na primjer, povjereno navođenje topa.

"Posada nema potrebe nišaniti, dovoljno je da ukaže pravac ka cilju, a dalje će sustav sve odraditi automatski: odredit će točnu udaljenost do cilja i usmjeriti oruđe na njega. U ovu svrhu se u tenku primjenjuju elementi umjetne inteligencije", objasnio je šef "Rosteha".

Tenk T-14 "Armata" je prvi borbeni stroj treće poslijeratne generacije. Od klasičnih tenkova se najviše razlikuje po kupoli bez posade i daljinskom upravljanju oružjem. Sada se T-14 testira u jedinicama ruske vojske. Novu tehniku će prva dobiti gardijska tenkovska armija u Podmoskovlju.