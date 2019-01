Salviniju do 15 godina robije zbog otmice migranata?

Došlo je do dogovora između europskih država o prihvatu 47 izbjeglica, od kojih 15 maloljetnika, koje je u Sredozemlju 9. siječnja spasio brod Sea Watch njemačke nevladine organizacije. Predsjednik žuto-zelene talijanske vlade Giuseppe Conte izjavio je jučer kako će izbjeglice biti porazmještene u sedam zemalja (Njemačka, Francuska, Portugal, Rumunjska, Malta, Italija i Luksemburg).

Talijanski ministar unutarnjih poslova i čelnik Lige Matteo Salvini zabranio je ulazak brodu s izbjeglicama u talijansku luku Siracusu te su vođene polemike oko njegova “nehumanog” držanja, kao i oko činjenice da se europske države nisu pokazale voljnima pomoći Italiji. Nakon što su iskrcani u Siracusi, izbjeglice su prebačeni u hotspot, gdje će biti identificirani i poslani u europske države.

Talijanska vlada odlučila je prihvatiti brod s izbjeglicama i zato što je ministarski sud u Cataniji (svaki sud ima i odjel za procesuiranje parlamentaraca i ministara) zatražio od parlamenta dozvolu za otvaranje procesa protiv Salvinija osumnjičenog za “otmicu i zadržavanje osoba”. Taj je slučaj doveo vladu u tešku situaciju jer bi Pokret 5 zvijezda (M5S) u parlamentu mogao glasovati za ukidanje imuniteta Salviniju, koji bi u tom slučaju u Cataniji trebao odgovarati za otmicu, za što je predviđena kazna zatvora od tri do 15 godina.

Naime u ljeto prošle godine Salvini je zabranio iskrcavanje 177 izbjeglica koji su se nalazili na brodu talijanske obalne straže Diciotti. Salvini kaže kako je postupio kao ministar, koji mora štititi talijanske granice. No, izbjeglice su se već nalazili na talijanskom teritoriju, jer su bili na talijanskom brodu. Senat će se izjasniti vjerojatno za sedam dana hoće li “poslati” Salvinija na sud. Dođe li do procesa protiv Salvinija, bit će to vjerojatno prvi takav u svijetu.

