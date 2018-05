'Šaka mrzitelja života u medijima dobiva jednaki prostor kao i mi'

Ako volite domovinu potpišite peticiju za promjenu izbornog zakona da svi mogu sudjelovati u upravljanju našom Domovinom a ne samo političke elite koje manipuliraju izbornim sustavom i neprestano se izmjenjuju, ali samo za vlastitu korist, dok narod propada! Voljeti svoj narod znači izboriti se za njegovo dobro. Da nije bilo branitelja u Domovinskom ratu, danas naše domovine ne bi bilo. Potrebno je nekada preuzeti odgovornost i za teške odluke i za opasno djelovanje… za Domovinu se moramo moliti i žrtvovati - rekao je u danas biskup sisački Vlado Košić u sisačkoj katedrali gdje je predvodio misno slavlje povodom blagdana Duhova.

Tom prigodom podijelio je sakrament svete potvrde 74 kandidata iz katedralne župe, te se osvrnuo i na subotnji Hod za život.

- Jučer je, dragi krizmanici, braćo i sestre, bio Hod za život, koji mi katolici podupiremo jer naši državljani žele reći da su za život a protiv smrti! No, neka šaka mrzitelja života su tzv. prosvjednici koji na žalost u našim medijima dobivaju jednaki prostor kao i tisuće naših vjernika koji su za život. Koja je to nepravda! Da mediji promiču smrt, da se bore protiv života! A naša Hrvatska biološki propada, nestaje… Čudna je to logika! Ja bih to nazvao đavolskim djelom jer đavla je sam Gospodin Isus nazvao 'ocem laži i ubojicom ljudi od početka - istaknuo je u propovijedi mons. Košić pozvavši okupljene da ne propuštaju svakodnevnu molitvu i ne budu ni jedne nedjelje bez svete mise.