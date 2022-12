Sačić: Netko će od strane državne uprave morati reći što se dogodilo i tko stoji iza toga

To što su nakon niza pisama-bombi koje su jučer poslane na različite adrese u Španjolskoj, uključujući i ukrajinsko veleposlanstvo u Madridu, danas ukrajinska veleposlanstva u Mađarskoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Italiji i Hrvatskoj primila "krvave pakete" sa životinjskim očima, komentirao je novinarima u Saboru i zastupnik Hrvatskih suverenista Željko Sačić.

Na pitanje zašto su paketi stigli baš u te države i tko ih šalje, Sačić je najprije uzvratio kako su to čemu svjedočimo vrlo neugodna saznanja.

- Nažalost, otvorili smo tu Pandorinu kutiju. Sad osim vojnog i agresivnog ratno-zločinačkog velikoruskog napada na teritorij Ukrajine sve države Europe bit će uvučene u taj sukob na obavještajnoj, paraobavještajno i ovakvoj specijalno-ratovskoj poziciji. Sve opcije su otvorene. Na prvi pogled bilo bi logično da to dolazi od ruskih obavještajnih službi, da se poruka šalje tim državama koje su se ovih dana izjašnjavale o tome da se neposredno uključe u rat u Ukrajini obučavajući ukrajinske vojnike. S druge strane, sve je moguće, pa i to da se zaplaše određene domicilne države, da se obeshrabre u davanju dosadašnje pomoći i uzimanju nove pomoći. Naše stručne službe - istražne, kriminalističke i obavještajne, nažalost u Hrvatskoj su obezglavljene. Naša bi vojno-obavještajna služba sad trebala nešto reći, no mi to sad nemamo. Nemamo se na koga osloniti. I ne znam tko će sad nešto reći. Netko će sigurno od strane državne uprave morati reći što se dogodilo, tko stoji iza toga, kako bismo mi građani Hrvatske mogli racionalizirati taj nespokoj koji smo osjetili. I da na kraju znamo što je sljedeće. To je sve na tragu onoga što smo nekidan govorili u sabornici - Hrvati, kada preuzimamo obaveze ovakvog tipa moramo biti spremni i dodatno pojačati našu vojnu-obrambenu i nacionalno-sigurnosnu budnost jer ovo nije šala. Mi smo jednom nogom već u jednom velikom, neviđenom sukobu između Istoka i Zapada. Svatko tko odmahuje rukom i misli lako ćemo, vara se i stavlja sigurnost hrvatskog naroda u pitanje - kazao je Sačić.

Ako se vaše teze pokažu točnima, odakle onda tu i Mađarska koja nije protuputinovski nastrojena, zanimalo je novinare, na što je Sačić kazao: Kada bih vam sad rekao po svojoj logici vojnog veterana, onda bih rekao da nije ništa čudno što je i Mađarska tu. Ništa nije čudno.