Zbog obuke ukrajinske vojske podjela među Socijaldemokratima, a tražit će se i smjena Franka Vidovića s čelnog mjesta Odbora

Na sjednici saborskog Odbora za obranu danas se u predvečernjim satima nešto više od sat i pol vremena raspravljalo samo o jednoj točci dnevnog reda - Vladinom prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u Misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini (EUMAM), a već sutra o tome će se raspravljati i na planiranoj sjednici Sabora. Na sjednici saborskog Odbora za obranu ministar Mario Banožić ponovno je pojasnio module sudjelovanja hrvatskih oružanih snaga u misiji EUMAM, da bi potom predsjednik Odbora Franko Vidović (SD) obznanio kako je dan prije od Vlade zatražio pisani odgovor na pitanje postoji li dokument koji dokazuje da je Vlada od predsjednika republike zatražila suglasnost za ovu misiju i dokument kojim je Vlada ovlastila ministra Banožića da traži Milanoviću suglasnost da odluka ide u Sabor.

- Samo je Vlada ovlaštena tražiti suglasnost predsjednika države. Svim srcem želim pomoći ukrajinskom narodu, ali ne mogu kršiti Ustav. Apeliram na premijera i Vladu da postupe prema Ustavu i zakonima te u regularnoj proceduri zatraže suglasnost predsjednika republike. No, kako predsjednik republike do sada nije zaprimio prijedlog za suglasnošću, izuzimam se od daljnjeg vođenja sjednice, što će preuzeti potpredsjednik Odbora Ante Deur - kazao je Franko Vidović i napustio sjednicu.

Banožić je potom kazao kako je Vidović u svom govoru izostavio odgovor Vlade o pitanju procedure iz kojeg proizlazi da je zakonska procedura poštovana. Pritom je istaknuo da je od 2012. procedura u ovakvim slučajevima ista te da nikada do sada nije dovođena u pitanje.

Drugi važan trenutak sjednice bio kada se za riječ javio Rajko Ostojić (SD) najprije kazavši kako ovo nije pitanje samo Ustava već i morala, da bi potom jasno dao do znanja da će se on prikloniti vladajućoj većini. - Ja sam za odluku Vlade. Nije mi na kraj pameti da će me netko zbog toga proglasiti "žetončićem". Ovo je pitanje naše vjerodostojnosti - kazao je Rajko Ostojić iz čijih je riječi bilo i više nego evidentno da je unutar Socijaldemokrata došlo do podjele. Jednu stranu predstavlja Vidović, drugu Ostojić.

Treći ključan trenutak na Odboru zbio se pak kada je progovorio Ante Bačić (HDZ) zazvavši Vidovićevu smjenu s čelnog mjesta u Odboru. - Ovo je već treća sjednica Odbora za obranu s koje predsjednik Odbora bježi. Usto, on uokolo šalje razna pisma predsjedniku republike i premijeru, a to čini mimo nas, što je neodgovorno. To ne možemo dopuštati. Zato predlažem da se za nekoliko dana sazove nova, posebna sjednica Odbora o toj temi i da zatražimo od Vidovića da on sam da ostavku na svoju čelnu poziciju u Odboru ili da mi njega razriješimo - predložio je Bačić, na što je Deur uzvratio kako će sve rečeno biti uvaženo.

Arsen Bauk (SDP) potom je obznanio kako su SDP i Zeleno-lijevi blok spremni podržati samo civilnu ulogu hrvatskih oružanih snaga u misiji. Pri kraju sjednice svoju podršku Vladinoj odluci dala je i bivša ministrica obrane Željka Antunović, ali je pritom dodala i zanimljivu opasku potaknuta nekim istupima koji su se odnosili na samu sposobnost naših oružanih snaga.

- Naše su oružane snage spremne obraniti suverenitet i sigurnost Hrvatske, ali Hrvatska ima problem u političkom vodstvu koje je potkapacitirano donositi odluke vezane uz vođenje hrvatske politike, pa i oružanih snaga. rekla je.

Svi članovi Odbora iz vladajuće većine ustrajno su ponavljali istu matricu, kako je procedura oko misije za Ukrajinu ista kao i prijašnje procedure koje su se odnosile na misije u nekim drugim zemljama, te da nikada nije bilo nikakvih problema.

Na kraju je Vladina odluka prihvaćena s osam glasova "za" i jednim glasom protiv, što je bio stav Željka Sačića (HS). Deur je pak obznanio kako je Bauk, koji u trenutku glasovanja više nije bio na sjednici, izrazio svoje "neglasanje". Nakon sjednice ministar Banožić je novinarima kazao kako se sad vidi da postoji sprega između Franka Vidovića i Zorana Milanovića.

Dobivši potporu većine članova Odbora Vladin prijedlog sutra će se naći na dnevnom redu planarne sjednice Sabora, a o njemu će se glasati 15. prosinca, posljednjeg radnog dana Sabora prije odlaska na blagdansku stanku. A da bi Odluka prošla i u Saboru potrebno je da za nju glasa dvije trećine zastupnika, ili njih 101.