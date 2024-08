Sabotažu Sjevernog toka odobrio najviši ukrajinski vrh. Zelenski je bio za, pa naredio da se plan obustavi. Ali bilo je kasno

Sabotažu ruskog plinovoda Sjeverni tok 2022. u Baltičkom moru odobrio je najviši vrh u Kijevu, uključujući na prvom mjestu predsjednika Volodimira Zelenskija, objavio u četvrtak Wall Street Journal. Po pisanju američkog lista, koje se temelji na ukrajinskim vojnim izvorima, napad eksplozivom u moru izveden je pod supervizijom glavnog zapovjednika ukrajinske vojske u to vrijeme, Valerija Zalužnog, i to unatoč tome što se Zelenskij u međuvremenu predomislio i zatražio da se plan obustavi.

Izvješće je objavljeno dan nakon što su objavljeni rezultati njemačke istrage o tom incidentu koji su ukazali na Ukrajinu te pošto je nedavno izdan uhidbeni nalog za profesionalnim roniocem iz te zemlje. Ideja o sabotaži pojavila se u svibnju 2022. na sastanku časnika, visokih časnika i šefova ukrajinskih poduzeća, tri mjeseca nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, po WSJ-u. Po listu, šest ljudi izravno je upleteno u tu operaciju koja je stajala gotovo 300.000 američkih dolara, što je u cijelosti financirano privatnim novcem.

"Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij isprva je odobrio plan, po jednom dužnosniku koji je bio nazočan na tom sastanku i trojici koji su za to znali", objavio je WSJ. "No poslije, kada je CIA saznala za to i zatražila da se spriječi, naredio je da se obustavi", dodao je list. Međutim, Valerij Zalužni je ignorirao tu zapovijed i njegova je ekipa izmijenila početni plan, po WSJ-u. Zalužni, koji je u međuvremenu postao ukrajinski veleposlanik u Londonu, rekao je u pisanom odgovoru za WSJ da ništa ne zna o nekoj takvoj operaciji i ocijenio je "provokacijom" sve suprotne tvrdnje.

VEZANI ČLANCI:

Nakon sabotaže Sjevernog toka u rujnu 2022., Zelenskij je zatražio objašnjenje od Zalužnog, po listu, koji citira troje ljudi upoznatih s time. On mu je odgovorio da je prekasno, tvrdeći da više nije mogao komunicirati sa saboterima jer bi svaki kontakt mogao ugroziti operaciju.

"Bilo je rečeno (Zelenskiju) da je to poput torpeda, jednom kada ga lansirate na neprijatelja, ne možete ga vratiti, nastavlja dok ne učini 'bum'", opisao je jedan visoki časnik, upoznat s tim razgovorom, prenio je WSJ. Njemački mediji mnogo su oprezniji kad je riječ o upletenosti ukrajinskih vlasti i imaju tendenciju ne kriviti barem Zelenskija. Tjednik Der Spiegel spominje s druge strane moguću upletenost Valerija Zalužnog.