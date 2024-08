VIDEO Objavljene snimke pokazuju najveći 'ulov' Ukrajine od početka rata

Napredovanja ukrajinskih snaga u ruskoj regiji Kursk sve su žešća ovih dana, što je dignulo alarm u redovima ruske vojske. Iako je sa službene strane ''ukrajinska invazija pod kontrolom'', najnovije snimke pokazuju kako su Rusi započeli s kopanjem rovova dugih 17 kilometara sjeverno od najdalje točke koju su zauzeli Ukrajinci. Da su Rusi zabrinuti zbog silovitog napretka ukrajinskih snaga, smatra i thinktank Institute for the Study of War (ISW).

Međutim, jedan od većih uspjeha zabilježen je prodorom u Rusiju - Ukrajinci su potvrdili kako su njihove specijalne snage u posljednjim danima zarobili 102 čečenskih vojnika 388. Akhmat jedinice, pod vodstvom Ramzana Kadirova. Snimku vojnika koji zarobljeni leže na tlu objavila je ukrajinska organizacija ''I want to live'', a smatra se najvećim ''ulovom'' od početka invazije na Ukrajinu.

"I want to live" project reports that, in total, the SBU special forces captured 102 servicemen of the 488th Guards Motorized Rifle Regiment and Kadyrov's "Akhmat" unit. This is the largest one-time “catch” since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/1mATcgqNwK