Sabor ovlastio Vladu za provjeru potpisa za Mostov referendum

Sabor je u petak, na prijedlog Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav, sa 77 glasova “za”, 13 suzdržanih i 32 “protiv” ovlastio Vladu da, bez točno propisanog roka, obavi provjeru broja i vjerodostojnosti potpisa prikupljenih za Mostove referendumske inicijative kojima se traži ukidanje COVID potvrda i prenošenje ovlasti odlučivanja o epidemiološkim mjerama sa Stožera na Sabor, pri čemu će u taj proces, kao nadzor, biti uključena najmanje po dva predstavnika obiju inicijativa.

Vlada treba provjeriti i jesu li potpisi prikupljeni u skladu sa Zakonom o referendumu. No prije toga Sabor je s 43 glasa “za” i 77 “protiv” odbio amandmane Mosta i SDP-a kojima se predlagalo da prebrojavanje i provjeru prikupljenih potpisa, umjesto Vlade, obavi DIP, i to u roku od 30 dana.

Odbijen je i SDP-ov prijedlog da se osnuje poseban saborski odbor koji bi, kao svojevrsni nadzor prebrojavanja, imao sedam članova, od čega bi tri bila iz oporbe, a četiri iz vladajuće većine. Prije glasanja Arsen Bauk (SDP) još je jednom apelirao da provjeru potpisa obavi DIP jer je, kako je rekao, Vlada u ovom slučaju jedna od strana u postupku.

– Referendumi se iniciraju kad vlast ne želi nešto provesti – rekao je Bauk podsjetivši da je Vlada ionako i sama ocijenila kako dosadašnja praksa Sabora da njoj dodjeljuje provjeru potpisa možda i nije najbolja. Bauk je zatražio i utvrđivanje roka za prebrojavanje potpisa, inače će, kako kaže, Vlada imati stalan pritisak kada će završiti taj posao, pogotovo zato što je referendumske inicijative i sama stalno požurivala da potpise što prije predaju.

– Ne želite neovisno tijelo za brojenje. Ne želite rok. Ne želite da netko kontrolira ove koji broje. Što može poći krivo kad se odbiju svi mehanizmi kontrole? – znakovito je zapitao Bauk, dok je Božo Petrov (Most) naglasio da bi za prebrojavanje potpisa trebalo ovlastiti DIP jer tada ne bi bilo “nikakvih insinuacija”.

– Sve što vidimo od predaje potpisa 24. siječnja jest odugovlačenje – dodao je Petrov zapitavši vladajuće i to zašto ne žele referendum i zašto bježe od građana. Da DIP broji potpise, onda bi svi u to bili sigurni, naglasio je i Marin Miletić (Most) koji je vladajućima poručio: “Vlast koja se boji svog naroda nije zaslužila da bude vlast”.

>> VIDEO Macron i Putin sjedili za stolom dugim četiri metra, otkriveno i zašto