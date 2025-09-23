Ryan Routh proglašen krivim za pokušaj atentata na Trumpa na golf-terenu

Ryan Routh proglašen je krivim za pokušaj atentata na predsjednika Donalda Trumpa na golf-terenu u Floridi u rujnu prošle godine. Porota je Routha (59) proglasila krivim po svim točkama optužnice, uključujući pokušaj atentata na glavnog predsjedničkog kandidata i niz kaznenih djela povezanih s oružjem. Incident se dogodio 15. rujna 2024. kada je Trump, tada kandidat za predsjednika, igrao golf na terenu koji posjeduje u West Palm Beachu, otprilike 15 minuta vožnje od njegove rezidencije Mar-a-Lago. Agent Tajne službe SAD-a primijetio je cijev puške kako viri iz grmlja i ispalio hitac prema osobi koja ju je držala, kasnije identificiranoj kao Routh, koji je potom pobjegao s mjesta događaja. Uhićen je u blizini, piše BBC.

Routh se izjasnio da nije kriv i donio neobičnu odluku da se brani sam tijekom suđenja, koje je započelo 8. rujna i odvijalo se u saveznom sudu u Fort Pierceu u Floridi. Routh je tijekom postupka poduzeo niz bizarnih koraka i imao čudne izjave. Među njima su bili izazov Trumpu na partiju golfa, zahtjev za pristup zelenoj površini i izlaganje uvodnog govora koji se doticao povijesti ljudske evolucije, "potrebe da budemo ljubazni jedni prema drugima" te referenci na Adolfa Hitlera i Vladimira Putina. Sudac je prekinuo njegov uvodni govor. Sud je čuo da se tijekom pokušaja atentata Routh skrivao u grmlju iza zaštitne ograde u Trump International Golf Clubu.

Ne vjeruje se da je imao jasan pogled na Trumpa u bilo kojem trenutku, ali agenti FBI-a rekli su da su na mjestu gdje se skrivao pronašli poluautomatsku pušku s optičkim nišanom i produženim spremnikom. Sud je također čuo da je Routh ostavio popis mjesta na kojima se očekuje da će Trump biti te poruku prijatelju u kojoj je naveo "ovo je bio pokušaj atentata na Donalda Trumpa". Bio je to drugi visoko profilirani pokušaj atentata na Trumpa te godine, nakon što je napadač zapucao tijekom političkog skupa u Butleru u Pennsylvaniji, u srpnju 2024. Taj je napad rezultirao smrću jedne osobe i ranjavanjem više drugih, uključujući i Trumpa. Napadač je također ubijen na licu mjesta.