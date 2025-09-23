FOTO Donaldu se pokvario blesimetar, prije toga stale i pokretne stepenice: Melania se prva snašla

Gotovo sat vremena umjesto previđenih 15 minuta trajao je govor Donalda Trumpa pred UN-om. Govorio je o ratu u Gazi, rekavši da je priznanje Palestine nagrada Hamasu za terorizam, spočitnuo Europi da još kupuje ruski plin, poručio zapadnim zemljama da je dosta politike otvorenih granica, kritizirao i sam UN
Foto: Reuters/PIXSELL
Govor je bio pun digresija, a nije počeo najbolje
Foto: Reuters/Pixsell
Blesimetar s kojeg je trebao čitati govor mu se pokvario. "Hvala vam puno. I ne smeta mi držati ovaj govor bez telepromptera jer teleprompter ne radi", rekao je Trump na početku govora, što je izazvalo smijeh okupljenih. "Ipak, jako sam sretan što sam ovdje s vama jer tako govorite više iz srca. Mogu samo reći da je onaj tko upravlja ovim teleprompterom u velikoj nevolji", dodao je, šaleći se
Foto: Reuters/Pixsell
Peh mu se dogodio i prije toga. Taman kad su on i supruga Melania zakoračili na pokretne stube, one su prestale s radom
Foto: Reuters/Pixsell
Trenutak su se začudili, no Prva dama odmah se snašla i nastavila stepenicama pješke
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Melania je kasnije govor svog supružnika pratila iz publike. Kako je izgledao dan bračnog para Trump u Ujedinjenim narodima, pogledajte u našoj galeriji
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
Foto: Reuters/Pixsell
